KOMMENTAR: Jede Werbung ist gute Werbung

Großansicht Thomas Schultze, stellvertretender Chefredakteur Thomas Schultze, stellvertretender Chefredakteur

Mit "Tagesspiegel"-Kritiker Jan Schulz-Ojala mag einer der wortgewaltigsten Kritiker der Berlinale in Ruhestand gegangen sein, aber so ganz frei von Bashing können sich die Internationalen Filmfestspiele von Berlin nicht machen. Vieles davon mag man als "Same procedure as every year" abhaken. Sich über Programm, Procedere oder Organisation zu echauffieren, hat nicht erst seit Dieter Kosslick Tradition. Was hat man in der Ära Moritz de Hadeln nicht immer gezetert, der Festivalchef würde sein Hauptstadtfilmfest zur bloßen Nachspielstätte für große, in den USA bereits im Dezember gestartete Hollywoodfilme verkommen lassen, denen Berlin als Zwischenstop bei der Oscar-Kampagne immer gut ins Konzept passte. Quid pro quo. Die Berlinale konnte sich über mit Stars gespickte rote Teppiche freuen und die deutschen Verleiher hatten eine gute Werbefläche für ihre kommenden Starts, die damals wirklich noch ein paar Monate nach den US-Kinostarts angesetzt waren. Seither hat sich die Welt aber ein paar Mal gedreht. Es gelten neue Parameter. Die Oscars wurden von März auf Februar vorverlegt, Kinostarts sind näher bis zum Day-and-Date zusammengerückt, die Welt als solche ist kleiner geworden: War das ein paar Wochen vor Berlin stattfindende Sundance Film Festival einst weit weit weg irgendwo in den Rocky Mountains, findet es im Zeitalter der totalen Vernetzung sozusagen vor der Haustür der Berlinale statt. Spannende Filme aus Sundance, die man früher durchaus regelmäßig in Berlin finden konnte, verbieten sich mittlerweile quasi von selbst. Und weil die Berlinale weder Cannes sein kann, wie immer wieder von der schreibenden Zunft in Unkenntnis der Realitäten des Marktes gefordert, noch Cannes sein will, hat Dieter Kosslick ja auch längst ein Festival aufgebaut, das gar nicht so sehr mit Cannes (oder Venedig ) konkurrieren will, sondern sich als große Feier des Weltkinos versteht, die eine Millionenmetropole zehn Tage lang in einen Filmrausch versetzen will.Da spielt es gar nicht einmal eine große Rolle, dass in diesem Jahr wirklich große Namen fehlen oder mancher Wettbewerbsbeitrag etwas hüftsteif wirken mag. Es geht um Begeisterung für Film. Natürlich könnte man sich auch da eine Scheibe von der Konkurrenz - gerade Sundance - abschneiden, wo gerade im Netz ein offenes Fest gefeiert wird, mit Informationen und Fotos, die nicht nur mühselig akkreditierten Journalisten zugänglich sind, sondern von jedermann eingesehen und geteilt werden können. Jede Werbung ist gute Werbung. Immerhin funzt der EFM : Jede Meldung von großen Deals amerikanischer Wettbewerber mehrt den Ruhm auch der Berlinale - die damit künftig beim Ringen um die wirklich spannenden neuen Filme sogar einenTrumpf in der Hand halten dürfte.

Quelle: Blickpunkt:Film

