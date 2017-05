KOMMENTAR: Expedition Umarmung

Großansicht Thomas Schultze, Chefredakteur Thomas Schultze, Chefredakteur

Während die Branche im Palais von Cannes wie immer im Mai geballt der Filmkunst und nur wenige Meter davon entfernt im Markt dem vollen Kommerz fröhnt und das kleine Fischerdorf an der Côte d'Azur in diesen elf Tagen zum Nabel der Filmwelt macht, bleibt die Welt andernorts nicht stehen. Sicher, wir fiebern jetzt schon wie Bolle dem neuen Haneke und - fast zum Ende des Festivals - dem neuen Akin entgegen. Wir freuen uns auf die angeregte Diskussion darüber, wie sinnvoll und umsetzbar die Entscheidung des Festivals ist, ab 2018 nur noch Produktionen in den Wettbewerb einzuladen, die einen offi ziellen französischen Kinostart garantieren. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was sich visionäre und immer überraschende Filmemacher wie Haynes Ozon oder Hazanavicius Neues haben einfallen lassen, welche Themen ihnen auf den Nägeln brennen. Ob es neue Skandale oder Kontroversen geben wird. Und ob der Jahrgang denn überhaupt etwas taugt.Das ist vor allem als Standortbestimmung von unschätzbarem Wert. Und doch werden die entscheidenden Geschichten für das Geschäft nicht in Cannes, sondern am Boxoffice geschrieben, egal ob die Filmkritik im Salle Lumière gerade vor Begeisterung tobt oder nicht. In Deutschland hat zum zweiten Mal binnen zwei Wochen ein Alternative-Content-Titel mit innovativer Vermarktung abseits der gängigen Filmvermaktung dafür gesorgt, dass übers Kino gesprochen wurde. Vor einer Woche war es "Expedition Happiness", jetzt legte "Embrace - Du bist schön" nach. Beide Filme liefen nur zu ausgewählten Terminen, brachten es aber jeweils auf rund 50.000 Besucher.Sicher war es hilfreich, dass dem Publikum ein Gefühl vermittelt werden konnte, etwas Besonderem und Außergewöhnlichem beiwohnen zu können. Vor allem dürfte aber in beiden Fällen eine Rolle gespielt haben, dass die Filme ihre Zuschauer, jeder auf seine Weise, der eine eine Aussteigerfantasie, der andere ein Mutzusprecher, ihre Zuschauer in die Arme genommen und ein gutes Gefühl vermittelt haben. Dass gleichzeitig ein " King Arthur " abgestraft wurde, mag damit zusammen hängen, dass es dem sündhaft teuren Film nicht gelungen ist, einen Draht zum Publikum zu bekommen. So schön sich das in den Entwicklungsmeetings angehört haben mag, ein Franchise mit mehreren Teilen über die verschiedenen Ritter der Tafelrunde auf die Beine zu stellen, so sehr ist im Lauf der wohl sehr bewegten Produktion des eigentliche Ziel abhanden gekommen: Richtig reizvoll erschien es wohl nicht, mit diesem "King Arthur" zwei Stunden verbringen zu wollen. Aber darum geht es heute, wenn man die Menschen im Kino packen will. Man muss sie berühren. Ob es sich um Hollywood-Mainstream handelt oder Filmkunstwie im Wettbewerb von Cannes.

