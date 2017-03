KOMMENTAR: Ein neues Selbstbewusstsein

Im fernen Las Vegas zeigen die Studios in diesen Tagen nicht nur ihr Line-up von Monster-Blockbustern. Gemeinsam mit den Kinos zeigen sie auch ein ganz neues Selbstbewusstsein, das in der Bemerkung von Sony -Studiochef Tom Rothman gipfelte: "Netflix, my ass!" Höflich übersetzt heißt das wohl, dass Netflix ihn mal könne, oder jedenfalls nicht kann, was Kino kann - und das angesichts erster Ausschnitte aus "Blade Runner 2049" . Die CinemaCon scheint durchdrungen von diesem neuen Selbstbewusstsein. Denn die Zahlen, auf die alle Speaker gerne eingehen, zeigen Kino weltweit im Plus. Und das trägt nicht nur China bei. Von den Top 20 der Kinomärkte sind 2016 gegenüber Vorjahr alle im Plus. Alle - außer Deutschland! Hier hat schließlich die Fußballeuropameisterschaft stattgefunden. Naja, nicht direkt hier, sondern in Frankreich, aber nirgendwo hat sie das Publikum so abgelenkt. Natürlich wird schon genug gerätselt, warum ausgerechnet der deutsche Markt mit den Blockbustern aus den USA weniger anfangen kann, wenn jeder andere wichtige europäische Markt - und Deutschland ist weltweit immer noch die Nummer sieben! - wenigstens ein bescheidenes Plus aufweist. Und natürlich liegt es immer auch am regionalen Content. Mehr Filme müssten so gut funktionieren wie "Willkommen bei den Hartmanns" . Um das breite Publikum für Kino zu begeistern, braucht es mehr Erfolge von Dagtekin Verhoeven und Co. Gerade diese Projekte aber haben immer mehr Mühe, ihre steigenden Budgets zu finanzieren. Und natürlich wissen wir, dass die Deutschen nicht die größten Kinogänger sind. Aber vielleicht muss auch an der Experience gearbeitet werden, wie es neudeutsch so schön heißt. Vielleicht können Service und Convenience doch noch deutlich verbessert werden, um die Erfahrung eines Kinobesuchs zu einem im positiven Sinn unvergesslichen Erlebnis zu machen. So läuft etwa " Die Schöne und das Biest " in deutschen Kinos hervorragend, aber in den Kinos des benachbarten Auslands - man muss da nur bis Österreich blicken! - immer noch ein Quentchen besser. Das neue Selbstbewusstsein fußt in Las Vegas auf ganz vielen Erfolgen: Dort werden neue Zuwächse gerade auch bei den jungen Zielgruppen vermeldet, die manchen hierzulande schon als verloren gelten. Ganz offenbar gehen sie verstärkt ins Kino, wenn Film und Angebot stimmen. Sogar fette Prognosen für die Umsatzentwicklung werden gewagt, wenn für die nächsten fünf Jahre zweistelliger Zuwachs versprochen wird. Das Filmprogramm, das dort getrailert oder schon gezeigt wird, lässt jedenfalls kaum Wünsche offen. Wenn es nur gelänge in einer gemeinsamen Anstrengung die digitale Ansprache der Kunden zu optimieren. Auch das dürfte ein Thema für den kommenden Kinokongress in Karlsruhe sein. Vielleicht zeigt sich dort ja auch ein neues Selbstbewusstsein, wenigstens ein »Netflix? Was soll's!«

