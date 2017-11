KOMMENTAR: Ein abgekartetes Spiel

Ein Grüppchen Groß- und Dauerkritiker schickt ahnungslose Filmemacher vor, die Berlinale zu "revolutionieren". Während 79 Regisseure oder sonst irgendwie künstlerisch Tätige einen vorformulierten Text brav unterschreiben, kocht die Kritikerrunde ihr eigenes Süppchen. Nichts ist einzuwenden, für die Nachbesetzung des Berlinale-Leiters ein offenes und transparentes Verfahren zu verlangen. Dieser Forderung schließt sich auch Dieter Kosslick an, schließlich arbeitet er seit 16 Jahren dafür, dass die Berlinale wieder ein Festival von Weltgeltung wurde und das auch bleibt. Auch die Herrin des Verfahrens, Kulturministerin Monika Grütters , will den Wunsch niemandem verwehren. Aber die Suche ist noch am Anfang. Gerade erst wird konzeptioniert und nachgedacht, für das größte Publikumsfilmfestival der Welt einen zusätzlichen künstlerischen Leiter zu installieren, wie sich das in Cannes bewährt. Nur das Datum von Kosslicks Ausscheiden im Mai 2019 steht fest. Keiner der mehr oder weniger illustren Unterzeichner wusste von der heimlichen Agenda der Initiatoren. Weil sich weder hierzulande noch draußen in der Welt viele dafür interessieren, welchen Leinwandvorlieben die Filmtante von "Spiegel Online" oder ihre Vorstandskollegen im Verband der deutschen Filmkritik frönen, und sich ihr flammender Appell wohl digital versendet hätte, warb ein Ex-Kritiker und heute freundlich protegierter Vertreter der vom Publikum nie so recht entdeckten Berliner Schule Unterschriften namhafter Kollegen ein. Ein halbes Jahr war nötig, um alle zu überreden, danach wurde der Aufruf in einer konzertierten Aktion mit Texten umrahmt, in denen unfair, ehrenrührig und völlig überzogen mit Kosslick abgerechnet wurde.Die Älteren unter uns erinnern sich noch an die leicht angestaubte Veranstaltung, die er 2001 übernommen hat. Längst ist die Berlinale wieder wichtigster Wettbewerb nach Cannes und ein bedeutender Filmmarkt für alle Welt. Auch der vorher wenig sichtbare deutsche Film hat ihm viel zu verdanken. Die Welt sieht verwundert auf die wilden Attacken, hatte man sich mit dem kalten Berlin doch angefreundet. Die kalte Wut seiner Kritiker, die gerne selbst eine Rolle im Verfahren spielen wollen, stößt dagegen ab. Längst dürften die ersten Unterstützer ihre Mitwirkung bereuen. Maren Ade oder Fatih Akin , um nur zwei Namen zu nennen, haben auf der Berlinale ihren Siegeszug angetreten. Der erfolglosere Rest muss erstaunt sehen, dass die Journaille nicht nur auf Kosslick herumhackt, sondern auch auf seiner befürchteten Nachfolgerin, Medienboard -Chefin Kirsten Niehuus , auch wenn sie sich nie für den Job beworben hat. Dafür verhilft sie vielen auf der Liste immer mal wieder zu Fördergeldern nicht nur für Festival-, sondern auch für Regalware. Soviel blinder Eifer ist erstaunlich. Die Berlinale mag bessere Filme verdienen, bessere Kritiker in jedem Fall.

