KOMMENTAR: Die Ära der erregten Empörung

Großansicht Thomas Schultze, Chefredakteur Thomas Schultze, Chefredakteur

Mit Geschichtsklitterung hat es nichts zu tun, wenn Gemeinden in den Südstaaten ihre öffentlichen Räume von Statuen befreien wollen, die zu Ehren von Kämpfern für die Sklaverei aufgestellt wurden. Wenn Gemeinden indes beschließen, "Vom Winde verweht" aus ihren Kinos zu verbannen, weil er ein rassistisches Machwerk sei, dann geht jedes Maß verloren. Zwischentöne sind verpönt in der Ära der erregten Empörung. Dabei ist es wichtig, sich über den Unterschied zwischen einem Denkmal und einem Stück Kunst zu vergegenwärtigen. Und Kontext und Hintergründe nicht außer Acht zu lassen, bevor man leichtfertig den Stab über einen Menschen oder ein Kunstwerk bricht: Nun mag "Vom Winde verweht", der inflationsbereinigt bis heute erfolgreichste Film aller Zeiten, veraltet sein, angestaubt wirken und ein Gesellschaftsbild transportieren, das wir - hoffentlich - lange hinter uns gelassen haben. Aber er ist auch ein Produkt seiner Zeit, ein Spiegelbild der späten Dreißigerjahre. Und deshalb wichtig für unser Verständnis amerikanischer Geschichte. Er zeigt eine rassistische Gesellschaft, ohne dies zu hinterfragen oder anzuprangern. Und doch ist er nicht das rassistische Machwerk, als das man ihn heute anprangert. Als eine der ersten Hollywood-Großproduktionen des Tonfilms zeigt "Vom Winde verweht" Schwarze nicht nur als passive Randfiguren, frei von Intellekt und Gefühlen. Im Gegenteil: Die von Hattie McDaniel gespielte Mammy ist den weißen Figuren des Films moralisch überlegen: Sie hat Empathie, ist nicht selbstsüchtig, sie ist der eigentliche Sympathieträger. Nachdem es McDaniel noch untersagt war, die Premiere des Films zu besuchen, war sie später die erste Schwarze, die einen Oscar gewinnen konnte. Dass "Vom Winde verweht" also durchaus auch eine Vorreiterrolle zukam, spielt im heutigen Säuberungsfuror keine Rolle. Und schon gleich nicht in einer Woche, in der "Death Note" angelastet wurde, einen Schwarzen in einer Hauptrolle zu besetzen und seine Hautfarbe nicht zu thematisieren, weil man der Figur damit ihrer kulturellen Herkunft beraube. In der Ed Skrein auf öffentlichen Druck seine Rolle in einem neuen Hellboy aufgab, weil seine Figur in den Comics asiatischer Herkunft ist. In der eine Vorführung von "Jeepers Creepers 3" vorsorglich abgesagt wurde, weil Sorge besteht, eine hinlänglich bekannte Episode aus dem Vorleben von Regisseur Victor Salwa, der in den Achtzigerjahren verurteilt worden war, sich an einem Zwölfjährigen vergangen zu haben, könnte zu Aufruhr in den sozialen Netzwerken führen. Wenn jeder Beteiligte an einem Film eine weiße Weste vorweisen und erst einmal eine Gesinnungsüberprüfung bestehen muss, dann gute Nacht. Dann ist der gesunde Menschenverstand endgültig vom Winde verweht.

Quelle: Blickpunkt:Film

