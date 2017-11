KOMMENTAR: Der Zorn der Presse

Die Filmkritik weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Lange abgeschrieben als Relikt vergangener Tage, als das Kino noch treibende Kraft des gesellschaftlichen Diskurses war, feiern die Filmjournalisten in ihren Elfenbeintürmen, von denen aus sie lange Zeit nur noch für sich selbst geschrieben hatten, eine bemerkenswerte Wiederauferstehung. Das Aggregieren und Amplifizieren von Meinungen in sozialen Netzwerken bringt nicht nur übergriffige Manager und Kreative zu Fall, es sorgt hier auch dafür, dass der Chor der Filmkritiker wieder auf beachtliches Gehör stößt. Zu Beginn des Jahres lehrten sie die Industrie das Fürchten, als niedrige Prozentzahlen auf Rotten Tomatoes als angeblicher Grund angeführt wurden, dass vereinzelte Blockbusterkandidaten nicht so funktionierten, wie von den Studios geplant. Hinter verschlossenen Türen wurde offenbar so großer Druck ausgeübt, dass bei vereinzelten Titeln die Rotten-Tomatoes-Bewertung erst nach deren Kinostart ausgewiesen wird.Bei "Justice League" ging der Schuss gleich nach hinten los: Weil die Ergebnisse nicht ausgewiesen wurden, machte in Facebook, Twitter und Co. unter Fans schnell die Vermutung die Runde, Warner Bros. habe etwas zu verbergen. Wie man's auch macht, die Konsequenz kann nur sein, bessere Filme zu machen.Auch Walt Disney bekam unlängst den Zorn der Filmkritiker zu spüren: Weil die "L.A. Times" in mehreren Enthüllungsartikeln zweifelhafte Verbindungen des Konzerns mit der Gemeinde Anaheim, wo Disneyland ansässig ist, aufdeckte, reagierte Disney mit einem Boykott der Zeitung: Deren Besprecher wurden kurzerhand nicht mehr zu Pressevorführungen eingeladen. Bis die gesammelte US-Filmkritik die Muskeln spielen ließ und ankündigte, vorerst auf die Besprechung von Disney-Filmen zu verzichten. Das Studio knickte schnell ein.Ungewiss ist aktuell noch, was aus der Ankündigung von Thierry Frémaux wurde, der sich während des Filmfests von San Sebastián darüber beklagt hatte, dass negative Kritiken nach den Pressevorführungen in Cannes zu schlechter Stimmung bei Produzenten und Kreativen vor den eigentlichen Weltpremieren geführt hätten. Gegenwärtig überlege er, Pressevorführungen so zu terminieren, dass sie bestenfalls parallel zu den Premieren oder erst einen Tag später stattfinden sollen. Ein entsprechender Artikel in "Screen International" machte eine große Welle. Seither hat man aber nichts mehr gehört. Abgesehen davon, dass nicht klar ist, wie das logistisch zu bewältigen sein sollte, müsste Frémaux sich einfach ein Beispiel an der Berlinale nehmen: Dort sind Meinungsäußerungen der Filmkritik, auf Twitter oder sonstwo, erst mit Beginn der ersten öffentlichen Aufführung gestattet. Und man zieht sich nicht den Zorn der Presse zu. Das ist aktuell nicht zu empfehlen.

