KOMMENTAR: Der neue Besen in Hollywood

Die Älteren unter uns werden sich sicherlich noch an Jack Valenti erinnern. Den Mitbegründer der Motion Picture Association of America , der den Lobbyverband der Hollywood-Filmstudios 1966 nach einer Zeit bei der Johnson-Administration aus der Taufe hob und ihm fast 40 Jahre lang vorstand, kann man auch schwer vergessen, wenn man ihn einmal erlebt hat. Ein Texaner durch und durch mit seinem stählernen Blick und einer silbernen Haartolle, die der von Jupp Derwall in nichts nachstand, war Valenti ein geborener Showmann. Und ein unermüdlicher Kämpfer vor dem Herrn, der der Filmindustrie nach dem Zusammenbruch des Hays-Code das fast 50 Jahre später immer noch gültige Altersfreigabesystem schenkte und auch sonst seinen Auftraggebern in Washington immer gute Dienste leistete. Dabei war Valenti seine eigene Marke, lange Zeit der Inbegriff des politisch organisierten Arms der Majors. Unvergesslich. Seinen Nachfolger muss man dagegen schon einmal nachschlagen, um ihn sich in Erinnerung zu rufen. Dan Glickman löste Valenti nach dessen Ausscheiden im Jahr 2004 ab und widmete sich in seiner sechsjährigen Amtszeit vor allem dem Kampf der Internetpiraterie. Ein weniger glamouröser Mann mit einer etwas weniger glamourösen Vorstellung von den eigenen Aufgaben. An Chris Dodd wird man sich wohl besser erinnern. Glickman war vor seiner Zeit bei der MPAA Landwirtschaftsminister, Dodd dagegen langjähriger Senator, der sich mit dem von Donald Trump gehassten Dodd-Frank Act seinen Platz in der Geschichte gesichert hat und als CEO der MPAA maßgeblich zu den guten Beziehungen beitrug, die Hollywood mit China genießt. In der eigenen Organisation war Dodd allerdings nicht unumstritten: Wie Glickman fehlten ihm als Außenseiter die nötigen Kontakte, um sich wirklich das Vertrauen der Studios zu sichern, die sich im Umbruch befinden und vermutlich einen besser vernetzten Mann brauchen, der ihre intrinsischen Probleme besser versteht. Einen Macher. Und weniger einen Verwalter. Das soll jetzt Obamas ehemaliger Wirtschaftsinnensekretär Charles Rivkin leisten. Bevor er in die Politik ging, arbeitete Rivkin bereits 20 Jahre in der Entertainmentindustrie, u. a. war er CEO der Jim Henson Company. Er kennt sich also aus: Hollywood wünscht sich, dass der 55-Jährige eine aktivere Rolle spielt, dass die Interessen der Studios in Washington wieder aggressiver vertreten werden. Gerade haben sie einen schweren Stand. Nicht nur wegen der Herausforderungen, die das Geschäft gegenwärtig mit sich bringt, sondern auch weil ihnen unter Trump ein starker Wind entgegenweht. Rivkin ist nicht zu beneiden. Aber bekanntlich wächst man mit seinen Aufgaben.

