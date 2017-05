KOMMENTAR: Dein Zuschauer, das unbekannte Wesen

Großansicht Ulrich Höcherl, Chefredakteur Ulrich Höcherl, Chefredakteur

Täglich kommen Abertausende Besucher in die Kinos, um die Filme ihrer Wahl zu sehen. Und doch bleiben sie fast unbekannte Wesen mit immer wieder überraschenden Vorlieben. Die digitale Konkurrenz weiß alles über ihre Nutzer. Jetzt heißt es für Kinos, im Schulterschluss mit den Verleihern verlorenen Boden gut zu machen. Nur wie? Amazon und Netflix begreifen es als ihr Geschäftsmodell: Möglichst viel über ihre Kunden zu wissen, um ihnen proaktiv immer neue Angebote zu machen, die sie nicht ablehnen können. Und sie fahren gut damit! Möglichst sinnige Algorithmen sorgen dafür, dass die Vorlieben ihrer Kunden getrackt und - Datenschutz hin oder her - bei jedem neuen Kontakt bedient werden. Längst verstehen sie es, ihre nach deutschem Recht nicht immer ganz legale Datensammelei in anonymisierter Form zu versilbern und anderen Interessenten gegen Bares zur Verfügung zu stellen. Die Verleiher nutzen, je nachdem wie ausgeprägt ihre Leidenschaft zum Retargeting ist, die unschätzbare Datenbasis, um die richtigen Nutzer mit Sinn für Romantik, Hang zu turbulenter Action oder ungestillter Lust auf Abenteuer mit ihren Angeboten anzusprechen. Den Kinos schaufeln sie die amüsierwillige Klientel zwar noch auf die Website, aber ob die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde, bleibt im Dunkeln. Die Kinos tun sich da noch schwerer. Zwar kommen die Zuschauer, diese unbekannten Wesen, mit schöner Regelmäßigkeit ins Haus, aber wirklich mehr über sie zu erfahren, oder sie gar bei jedem Besuch zu erkennen, gelingt nicht. Weil überall in Europa die Boxoffice-Umsätze steigen, nur in Deutschland nicht, ist jetzt eine gewisse Schmerzgrenze erreicht. In Karlsruhe, auf dem von manchen Verleihern gemiedenen Filmtheaterkongress , gab es eine Reihe von Seminarangeboten, um diesen Umstand planvoll zu verbessern. Denn natürlich sitzen Verleiher und Filmtheaterbetreiber in einem Boot. Solange sie sich die Einnahmen nach einem fairen Schlüssel teilen müssen, sollte beiden Seiten daran gelegen sein, dass der Boxoffice-Kuchen wächst. Das jeweilige Wissen über den Markt zu teilen, gehört zu einer erfolgreichen gemeinsamen Strategie. Natürlich schätzt jeder sein bisschen Wissen über den Kunden als kostbares Gut, das es im Zweifelsfall renditefördernd zu monetarisieren gilt. Weil sich aber wirksame Kundenbindungsprogramme genauso wie erfolgreiche Kundenfindungsprogramme besser gemeinsam aufsetzen lassen, würde es beiden Seiten gut tun, über ihren Schatten zu springen, und in diesem Fall, beim Online-Marketing und -Ticketing, möglichst clever zusammen zu arbeiten. Mal sehen, ob das ein Ergebnis von Karlsruhe ist. Dem Markt wäre es jedenfalls zu wünschen, damit noch schlummernde Zuschauerpotenziale auch im deutschen Markt gehoben werden können.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen