KOMMENTAR: Das weiße Rauschen

Ich habe den Überblick verloren. Und ich denke, ich bin nicht allein. Haben Sie noch im Blick, was neu ist auf Netflix, spannend, sehenswert, interessant? Mit ein bisschen Glück hat man seine Lieblingsserien noch im Auge. Wenn eine neue Staffel von "Better Call Saul" oder "Fargo" an den Start geht, dann stellt sich noch eine gewisse Vorfreude ein. Aber darüber hinaus? Vor nicht einmal drei Jahren war es eine große Sache, als Adam Sandler einen Outputdeal über vier Filme mit Netflix vereinbarte. Seinem ersten Netflix-Film, "The Ridiculous Six", wurde eine gewisse Aufmerksamkeit geschenkt, auch aufgrund der Kontroversen während der Dreharbeiten. Aber haben Sie noch "The Do Over" registriert, Sandlers zweiten Netflix-Film? Oder aktuell "Sandy Wexler", den man in der Angebotsleiste gleich neben der austauschbaren Marvel -Serie "Iron Fist" bestenfalls mit einem Schulterzucken wahrnimmt? Vor zwei Jahren schlug Netflix hohe Wellen mit seinem ersten Filmeinkauf: Es erschien revolutionär, dass ausgerechnet ein Filmemacher wie Cary Fukunaga seinen neuen Film, "Beasts of No Nation" , lieber an Netflix gab als an einen der tradierten Filmverleiher: Beflügelt von Festivalauftritten in Venedig und Toronto , war der Film ein kleines Event, als ihn Netflix weltweit zum Streaming freigab - auch wenn niemand sagen kann, ob er auf Interesse stieß, weil Netflix keine Quoten bekannt gibt. So wenig Einspielergebnisse über die Qualität eines Filmes aussagen, so sehr sind sie doch eine Referenz dafür, dass er ein Leben hatte. Netflix dagegen schluckt seine Filme. Haben Sie sehenswerte Netflix-Filme wie "The Fundamentals of Caring" wahrgenommen? Oder den Umstand, dass man den diesjährigen Sundance -Gewinner "I Don't Feel at Home in This World Anymore" bereits wenige Wochen nach dem Festival streamen konnte? In einem Essay auf Indiewire vertritt David Ehrlich die These, dass es noch nicht einmal eine Rolle spielt, wenn man die Filme wahrnimmt: Das Umfeld, in denen man sie auswählt und ansieht, sorgten dafür, dass man ihnen ohnehin nie die Aufmerksamkeit schenkte, als wenn man sie auf der großen Leinwand sähe: "Ist ein Film wirklich noch ein Film, wenn er seine Premiere auf Netflix hatte?", fragt er. Nun verfolgt Netflix ein neuartiges Geschäftsmodell: Solange die Abonnentenzahlen gesteigert werden können, spielt es keine Rolle, wie viele Menschen sich einen einzelnen Titel ansehen. Gleichwohl ist wohl auch Contentchef Ted Sarandos bewusst, dass Netflix ein Problem hat, wenn das für fünf Mrd. Dollar im Jahr produzierte oder eingekaufte Produkt nur noch als großes weißes Rauschens wahrgenommen wird. Wenn das Produkt selbst keinen Wert mehr darstellt, seine Inhalte keine Rolle mehr spielen, dann sehen wir tristen Zeiten entgegen. Oder macht es Amazon mit seiner klassischen Auswertung zuerst im Kino nicht doch einfach besser?

