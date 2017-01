KOMMENTAR: Das Jahr des Trumpels

Nur noch wenige Tage bis Amerika bekommt, was es gewählt hat. Der Twitter-President-elect ist erst ab 20. Januar in Amt und Würden, nutzt aber vorher jede Gelegenheit, die kleinste Kleinigkeit zu kommentieren. Zuletzt trumpelte auf Hollywoodikone Meryl Streep herum. Who's next? Sie wird bewundert in aller Welt und ist die am häufigsten für den Oscar nominierte Schauspielerin mit 19 Berücksichtigungen. Dreimal hat sie ihn gewonnen, acht Mal den Golden Globe. Als sie bei der diesjährigen Verleihung (viel zu früh!) den Cecil B. DeMille-Award für ihr Lebenswerk bekam, nutzte sie die Gelegenheit, um allen guten Demokraten dieser Welt aus dem Herzen zu sprechen. Ihr Plädoyer für Vielfalt, für Meinungs- und Pressefreiheit und für die siebte Kunst, soweit sie durch engagierte Filmemacher in Hollywood repräsentiert ist, trieb allen billig und gerecht Denkenden die Tränen in die Augen. Ihr neuer Präsident auf eherner Twitterwacht kanzelte die couragierte Künstlerin dafür als eine der "most overrated actresses" ab. Auch wenn er gar nicht gehört hatte, was sie zu sagen hatte, missfiel ihm, dass sie, ohne seinen Namen zu nennen, womöglich Kritk an seinen steten Zurechtweisungen auf Social Media und seinem schrankenlosen Unmut gegenüber missliebigen Journalisten (im Trumps Telegrammgestammel: "dishonest media") geübt haben könnte. Hollywood und seine hervorragendsten Vertreter gehören gewiss nicht zu den Darlings der neuen politischen Ära. "Hillary Flunkie" Streep wie fast alle ihre Schauspieler- und Regisseurskollegen haben schließlich ein Spendendinner nach dem anderen für Trumps Erzfeindin besucht. So wie Obamas Nachfolger dem Autobauer Ford schon per Kurznachricht mitgeteilt hat, dass er keine neuen Zulieferwerke in Mexiko wünsche, so wird er auch über kurz oder lang sein Missfallen an Hollywoods Schmusekurs mit China zum Ausdruck bringen. Überhaupt können wir uns jetzt schon darauf freuen, dass der neue Präsident vom Regierungssofa im Trumptower aus aller Welt bald auch seine weiteren Filmvorlieben mitteilen wird. Meryl Streep möchte er bestimmt nicht mehr für den Oscar nominiert sehen. Per Twitter dürfte er spätestens 2018 mitteilen, wer zu nominieren ist. Soweit das finanzielle Herz von Hollywood ohnehin in New York schlägt, finden sich bestimmt genügend Top-Executives, die ihr Business nicht gefährden wollen, um ihm Recht zu geben. So wie Filmproduzent Steven Mnuchin , " The Accountant ") schon als Finanzminister Platz im Kabinett gefunden hat. Wir werden es erleben, dass sich auch die Welt des Films und ihr Ringen um "Diversity" nicht ganz frei vom neuen Wind aus Washington machen kann. Die hasserfüllten Kommentare, die auf YouTube unter Meryl Streeps Rede zu lesen waren, geben eine ungefähre Vorstellung, dass sich auch in unserem "Land der Träume" mehr ändert als nur die nächste Präsidentschaft.

Quelle: Blickpunkt:Film

