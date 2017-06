KOMMENTAR: Das Gespenst der Freiheit

Großansicht Ulrich Höcherl, BF-Chefredakteur Ulrich Höcherl, BF-Chefredakteur

Während auf der Leinwand die Freiheit der siebten Kunst zelebriert wurde, geriet das Festival de Cannes bei seinem 70. Jubiläum zur Hochsicherheitszone. Das Palais du Festival machte seiner Bezeichnung als Bunker alle Ehre. Aber das wichtigste Filmfest der Welt stößt in mehr als einer Hinsicht an seine Grenzen. Waffenstarrende Patrouillen auf der Croisette, Sicherheitsschleusen und Taschenkontrollen auf Schritt und Tritt, eine Stadt im Belagerungszustand, durch immer neue Absperrringe fast unpassierbar gemacht, das irritierte nicht wenige der angereisten Gäste. Gleich am ersten Wochenende musste wegen eines Taschenfunds das komplette Palais geräumt werden. Die Freiheit, für die der Film steht, ließ sich in Cannes nur im abgedunkelten Saal bei der Vorführung erleben. Als der schreckliche Bombenanschlag in Manchester passierte, da trauerte Cannes mit, wohl wissend, dass das auch dort geschehen hätte können. Großveranstaltungen dieser Art scheinen nur noch mit einem Großaufgebot von Polizei und Militär durchführbar. Ernüchternde Aussichten!Da ist es nur folgerichtig und kein Kompromiss, dass die Goldene Palme in diesem Jahr an Ruben Östlunds Film "The Square" gegangen ist. Kein Film hat die irritierende Verunsicherung und Entfremdung des Einzelnen, in diesem Fall auch noch eines abgeklärten Kulturschaffenden, durch die vielen, fast archaischen Angriffe auf unsere moderne Zivilisation mit so bitterer Ironie auf den Punkt gebracht. Der surreale Witz eines Luis Bunuel durchzieht diesen Film, versetzt mit fast existenzieller Verzweiflung. Die große Freiheit des Einzelnen findet, nicht nur den Umständen geschuldet, immer engere Grenzen.Aber auch inhaltlich stößt das Festival an seine Grenzen. Gezeigt werden kann schließlich nur, was an fertigen Filmen vorliegt. Die Qualität der "Selection officielle" war in diesem Jahr - mit leuchtenden Ausnahmen! - Durchschnitt. Nur viele große und altehrwürdige Talente finden nur mehr schwer die nötige Finanzierung. Nicht nur Wettbewerbsfilme sind Mangelware, auch die angereisten Einkäufer klagten über einen leer gefegten Markt und kaum vorhandene Angebote. Die große Kinokunst tut sich immer schwerer im Markt der Filmverwertung.Ausgerechnet Netflix ermöglicht den Kreativen, ihre Ideen unbeeinflusst umzusetzen. Das wird sich als eine doppelte Zumutung für das Kino erweisen. Schon jetzt sind ihm die Cannes-Filme von Noah Baumbach oder %Bong Joon Ho% entzogen, gegen deren Wettbewerbsteilnahme die Branche in Frankreich Sturm lief. Gleichzeitig hat Netflix angekündigt, die Produktion von "Kinofilmen" deutlich auszuweiten, was dem Kino und Cannes noch mehr Talente entziehen wird, die die Umsetzung ihrer Vision nun auf dem Bildschirm gesichert sehen. Die großen Festivals werden deswegen ihre Freiheit, Filme zu zeigen, neu definieren müssen.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen