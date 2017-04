KOMMENTAR: Cool as shit

Es war nicht frei von einer gewissen Ironie, dass einer der ganz großen Höhepunkte der letztwöchigen CinemaCon die Präsentation des nächsten Films von "Logan" -Star Hugh Jackman war, das Musical "The Greatest Showman of the World", über den Erfinder des modernen Showgeschäfts, P.T. Barnum. Zumindest Fox muss diese Ironie bewusst gewesen sein. Das Studio legte für die Vorstellung des Projekts eine Show hin, die sich gewaschen hatte, mit originellen Tanzeinlagen und einem mitreißenden Flashmob zum Abschluss, der den Bogen schlug von der Pionierleistung Barnums, der seinem Publikum Mitte des 19. Jahrhunderts das Hören und Sehen vergehen ließ mit immer unerhörteren Attraktionen, in die Gegenwart: There's no business like showbusiness. Den Mann, der aussah wie Karl Malden , von Hugh Jackman spielen zu lassen, würde Barnum gefallen, der so schöne Sinnsprüche prägte wie "Es gibt keine schlechte Publicity" oder "Wenn man etwas nicht bewirbt, passiert etwas Schreckliches, nämlich: Nichts!". In Barnums Geiste fand denn auch die CinemaCon statt, die größte Kinomesse der Welt, die vor allem eines ist: eine Verkaufsveranstaltung, bei der Waren angeboten werden, die einer näheren Betrachtung vielleicht nur bedingt standhalten, aber hier doch so unwiderstehlich aussehen, dass man sie einfach haben will. Da ist viel Kokolores dabei, aber selbst wenn man mittlerweile seit zwei Jahrzehnten alljährlich nach Las Vegas pilgert, um miterleben zu können, welches Filmprodukt der nächsten Monate den größten Buzz hat, lässt man sich doch immer wieder gerne in den Bann ziehen von den schönsten Attraktionen, die Hollywood zu bieten hat. "There's a sucker born every minute, and two take him". Sagt Barnum in seiner unermesslichen Weisheit. Und so sitzt man in Las Vegas - ausgerechnet Vegas natürlich! - und erfreut sich nicht nur an dem neuen Produkt, sondern auch daran, wie es verkauft wird. Davon könnte man Einiges lernen in Deutschland, wo sich auf Branchenveranstaltungen doch nicht selten der Verdacht aufdrängt, hier würde man nicht Unterhaltung verkaufen, sondern im Wartezimmer beim Zahnarzt sitzen, und immer noch die Überzeugung vorherrscht, die Güte einer Präsentation würde sich an ihrer Länge bemessen.Die Show von Fox dauerte keine 90 Minuten. An jede einzelne Minute erinnert man sich gerne. Vergessen wird man 20-minütigen Interviews mit irgendwelchen beliebigen Stars. Nicht vergessen wird man das forsche Auftreten von Sony -Chef Tom Rothman und seinen lässigen Ausruf "Netflix my ass!": Streamingdienste? Auswertungsfenster? P-VoD? Vergesst es: Wir reden übers Kino, und Kino ist das Beste. Verinnerlichen wir das! Freuen wir uns auf das Produkt! Lasst es uns gut verkaufen - und dafür weniger klagen. Denn was das Kino zu bieten hat, ist - noch einmal Rothman - "cool as shit". P.T. Barnum würde zustimmen.

