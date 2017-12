KOMMENTAR: Artenschutz für den Fernsehfilm?

Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort: Beim diesjährigen Fernsehfilmfestival in Baden-Baden hat die Studentenjury nichts Preiswürdiges gesehen. Stattdessen zeigte sie sich überzeugt, dass "Fernsehen mehr kann und mehr muss". Mit der Kritik an den Beiträgen wurde die Qualität der deutschen Fernsehfilme gleich generell in Frage gestellt. Schlägt jetzt dem 90-Minüter das letzte Stündlein? Dabei sind lange Jahre die TV-Movies die Königsdisziplin im deutschen Fernsehen gewesen. In direkter Konkurrenz zum deutschen Kinospielfilm, manchmal fast mit so viel Budget ausgestattet und einer garantierten Reichweite von Millionen Zuschauern schmücken die abgeschlossenen Geschichten die Primetime der wichtigsten Abende der Woche. Dominik Graf und andere große Regisseure haben in diesem Format ihre besten Arbeiten geliefert. Das gilt auch für Christian Schwochow , Mitglied der diesjährigen Festivaljury, der die Meinung der Jungen teilt. Er sieht den "Fernsehfilm am Abgrund", weil Sehgewohnheiten sich rapide ändern, weil die Aufmerksamkeit des nachwachsenden Publikums sich anderen Erzählformen zuwendet, und die omnipräsente Verfügbarkeit der internationalen Serien auf digitalen Plattformen junge Zuschauer in ihren Fernsehvorlieben anders sozialisiert. Auch Nico Hofmann , selbst erfolgreicher (Fernseh-)Filmemacher und mit der UFA wichtigster Programmproduzent in diesem Land, schlägt in diese Kerbe und sieht eine Zeitenwende. Zu sehr würden die Gewohnheiten des sich seit Jahren vor diesen Sendeplätzen einfindenden Stammpublikums geschützt, zu wenig formal und inhaltlich gewagt. Programmiert würde immer stärker für alle Sendeplätze gleich, ob Mittwoch- oder Freitagabend etwa in der ARD . Tatsächlich werden die wirklich kontroversen Themen und Experimente den durch ihre zementierte Reichweite geschützten Marken wie dem »Tatort« zugewiesen. Nun geben sich die Sender, aufgeschreckt durch einen wachsenden Bedeutungsverlust bei den jüngeren Zuschauergruppen und die harte Konkurrenz durch die Abrufdienste, verstärkt Mühe, mit ihren Programmen auch einem jungen und anspruchsvolleren Publikum aufzufallen. Wer sich in der TV-Movie-Landschaft umschaut, sieht natürlich die sorgfältig gemachten Filme, die dem Durchschnittspublikum des Sendeplatzes und dem besorgten zuständigen Redakteur gefallen wollen. Das Format führen diese durchaus ehrenwerten Produktionen aber nicht in die Zukunft. In anderen Ländern scheint der Mut zu ungewöhnlichen Geschichten und Erzählweisen stärker gefördert zu werden. Auch deutsche High-End-Serien trauen sich schon deutlich mehr. In diesen Wochen laufen viele leuchtende Beispiele. Da gilt es nun, das TV-Movie mit vereinten Kräften aus seinem Fernsehgarten zu befreien. Artenschutz für die 90-Minüter ist sicher nicht die Lösung.

