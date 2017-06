KOMMENTAR: Am Ende guckt kein Schwein...

Im Vorfeld von Cannes und vor Ort wurde viel darüber gestritten, was Original Movies von Netflix im Wettbewerb zu suchen haben. Nichts, meinen die Kinobetreiber, weil sie doch gar nicht für die große Leinwand gedacht sind. Eigentlich haben sie da recht. Auch für Bong Joon-hos neuen Film "Okja" wird es nichts mit dem Kino. Die drei größten koreanischen Kinoketten, und damit nicht weniger als 93 Prozent der dort verfügbaren Leinwände, haben beschlossen, seinen Wettbewerbsbeitrag in Cannes nicht zu zeigen. Netflix-Programmchef Ted Sarandos und sein Starregisseur hatten die aufgeregte Branche damit beschwichtigen wollen, dass zumindest in Korea ein landesweiter Kinostart für den originellen Film mit dem traurigen Superferkel gewährleistet sei, abgesehen von ein paar entlegenen Kinos in den USA und Großbritannien. Damit ist es jetzt Essig. Aber was macht eigentlich Netflix' Flicks zu Kinofilmen? Ins Feld geführt werden gerne der besondere Aufwand und die beteiligten namhaften Kreativen. Es ehrt Netflix, Produzenten und Talents große Aufträge zu geben und ihnen eine künstlerische Freiheit einzuräumen, die im Filmgeschäft verloren gegangen ist. Exklusives Programm ist der notwendige Kitt, um die Abonnenten an die Plattform zu binden. Das scheint mit Serien gut zu gelingen. Jetzt soll das auch mit Spielfilmen unterstützt werden. Dabei würde niemand darauf verfallen, die TV-Movies der Sender als Kinofilme zu bezeichnen. Es sei denn, ein Fernsehvorhaben kann sich über die Kino-Ko-Produktion auf die große Leinwand mogeln. Auch hier spielt das beste (deutsche) Talent mit, das sonst nur Kinofilme adelt. Und viele deutsche TV-Movies sind mindestens so aufwändig gemacht wie ein deutscher Kinofilm. Und doch vermisst sie niemand im Kino, denn dafür sind sie nicht gemacht. Natürlich ist es schade, wenn Arthouse-Größen wie Noah Baumbach mit ihren Novitäten den Kinos vorenthalten bleiben. Und natürlich bindet Netflix' Angriffs- und Produktionslust viele große Regisseure und Schauspieler. Die wissen inzwischen auch, dass sie hier für den Bildschirm arbeiten. Amazon Prime fährt da eine ganz andere Strategie, produziert Kinofilme, wertet sie mit angemessenem Fenster aus, und bietet sie im Home-Entertainment-Markt exklusiv feil. Nicht nötig also, sich vom Marketingweltmeister im Medienbereich ins Bockshorn jagen zu lassen, der sein avisiertes Milliardenbudget gerade bei hochwertigen Serien wie "The Get Down" oder "Sense8" einspart. Ganze Kummerforen bejammern die harten Schnitte von Herrn Sarandos. Vielleicht wird "Okja" ja millionenfach gestreamt werden. Oder hat am Ende das Wunderferkel doch wieder kein Schwein gesehen? Netflix sei das tolle Programm gegönnt, fürs Kino wird (noch) genug produziert.

