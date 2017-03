Kinowerbung: FDW sieht positiven Trend trotz rückläufiger Zahlen

Nach Angaben des Verbands FDW - Werbung im Kino beliefen sich die Aufwendungen für Leinwandwerbung in den deutschen Kinos im vergangenen Jahr auf insgesamt 88,28 Mio. Euro (ohne die Kosten für die Produktion der Werbemittel). Dies entspricht einem Rückgang von 6,86 Mio. Euro oder 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in dem ein äußerst starker Zuwachs von 18,05 Prozent verzeichnet werden konnte. Auf Werbefilm entfielen im vergangenen Jahr 68,24 Mio. Euro, was einem Minus von 9,3 Prozent gegenüber 2015 entspricht. Bei der Regionalwerbung (insgesamt 20,04 Mio. Euro) konnte indes sogar ein leichtes Plus von 0,7 Prozent verzeichnet werden.In der Zusammenschau mit 2015 befinde sich das Medium Kinowerbung weiterhin im Aufwärtstrend, so die Einschätzung von FDW. Zumal der prozentuale Rückgang bei den Aufwendungen deutlich unter dem Besucherminus von 13 Prozent lag, dass die deutschen Kinos laut FFA 2016 verzeichneten. So habe der Werbeumsatz pro Kinobesucher im vergangenen Jahr sogar deutlich gesteigert werden können. FDW erwartet zudem eine Verstärkung des positiven Trends im laufenden Jahr, für das mit "stark steigenden" Besucherzahlen zu rechnen sei.

Quelle: Blickpunkt:Film

