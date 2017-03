Kinoneubau in Kamp-Lintfort: Investor gesucht

Großansicht Anja und Meinolf Thies wollen das Kinoprojekt in Kamp-Lintfort zum Erfolg führen - und selbst zwei Mio. Euro in die Ausstattung stecken (Bild: Consulthies) Anja und Meinolf Thies wollen das Kinoprojekt in Kamp-Lintfort zum Erfolg führen - und selbst zwei Mio. Euro in die Ausstattung stecken (Bild: Consulthies)

Das im nordrhein-westfälischen Kamp-Lintfort geplante Kinocenter verzögert sich weiter, wie Investor Thomas Berger unlängst auf einer Pressekonferenz bekannt gab. Der Ende vergangenen Jahres kommunizierte Baubeginn im ersten Quartal dieses Jahres lässt sich nicht halten - denn während der langen Planungsphase sind Investoren abgesprungen. Aktuell seien 75 Prozent des Projektes finanziert, die Lücke belaufe sich auf 1,5 Mio. Euro, so Berger. Laut Investment-Partner Thomas Krüger wünscht man sich nach einem Bericht von "RP Online" ein bis zwei große Investoren, mehrere kleinteilige Investitionen seien jedoch auch denkbar. Aktuell sind inklusive Berger fünf Investoren an Bord. Um den anvisierten Eröffnungstermin im dritten Quartal 2018 halten zu können, muss die Lücke innerhalb der nächsten Monate geschlossen werden - ausgehend von einer Bauzeit von maximal 12 Monaten.Berger hatte die Pläne, auf einem rund 5000 qm großen Grundstück in Kamp-Lintfort einen Kinoneubau zu errichten, erstmals im Juni 2015 publik gemacht. Die Stadt zeigte sich dem Projekt gegenüber äußerst aufgeschlossen, eine Baugenehmigung wurde innerhalb kurzer Zeit erteilt. Auch die FFA stand mit Förderung bereit. Anfang März 2016 gab sie bekannt, das Vorhaben mit 180.000 Euro zu unterstützen ( wir berichteten ) - allerdings damals noch als neue Cineworld von Marianne Riech . Sie verabschiedete sich jedoch später von diesem Vorhaben.Als Betreiber kann Berger nun vielmehr Anja und Meinolf Thies präsentieren, die selbst rund zwei Mio. Euro in die Ausstattung des Hauses investieren wollen - und laut RP Online auf "Komfort statt Gigantismus" setzen. Das "Kino im Central Park" (so der vorläufige Name) müsste nach diesem Bericht etwa 180.000 Besucher pro Jahr anziehen, um rentabel betrieben werden zu können, Meinolf Thies schätzt das Potenzial jedoch deutlich höher ein.Geplant ist ein Haus mit sieben Sälen und insgesamt rund 900 Plätzen. Technische Details wie die mögliche Ausstattung einzelner Säle mit Dolby Atmos oder D-Box Motion Seats sind derzeit noch nicht finalisiert, auch beim Programm will man sich noch nicht festlegen und es dem kommenden Publikum überlassen, ob es neben Mainstream-Blockbustern auch andere Filme goutiert. Einen Plan C hat Berger laut RP Online übrigens offenbar nicht - er geht fest davon aus, mit dem Projekt Investoren begeistern zu können.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen