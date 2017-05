Kinoneubau: Erlangen hat die Qual der Wahl

Großansicht Das Konzept für den Deluxe-Neubau auf dem Nachbargrundstück des Manhattan (Bild: Cinecitta) Das Konzept für den Deluxe-Neubau auf dem Nachbargrundstück des Manhattan (Bild: Cinecitta)

Jetzt gilt es: Mit dem heutigen Tag endet die Einreichfrist im sogenannten Interessenbekundungsverfahren für den Verkauf eines Erlanger Grundstücks zum Zwecke eines Kinoneubaus. Überregionales Interesse zieht das Verfahren nicht zuletzt deshalb auf sich, weil sich die Interessenten auch öffentlich beharken.Dazu muss man die Vorgeschichte kennen: Die Erlanger Arthouse-Institution Manhattan steht vor einem Betreiberwechsel, nachdem Elisa Coburger und Peter Zwingmann sich mit dem Vermieter nicht auf neue Konditionen einigen konnten. In die Bresche sprang die Kinobetreiberfamilie Weber , die zwar vorrangig als Betreiber eines der deutschlandweit erfolgreichsten Multiplexe bekannt ist, ihre Wurzeln aber im Arthouse hat und die nicht nur die Filmkunstkinos Meisengeige und Metropolis betreibt, sondern tatsächlich das Manhattan 1983 aus der Taufe gehoben hatte, bevor sie es vor zehn Jahren an Zwingmann übergab.Streit gibt es nun um das Nachbargrundstück: Denn sowohl die scheidenden, als auch die neuen Manhattan-Betreiber wollen dort einen Kinoneubau realisieren. Während die Webers auf ein Deluxe-Konzept setzen ( wir berichteten ), schwebt Coburger und Zwingmann ein Arthouse-Neubau vor. Geprägt ist diese Konkurrenzsituation von gegenseitigen öffentlichen Vorwürfen, seit Coburger und Zwingmann unter anderem auf der Facebook-Seite des Manhattan zum Widerstand gegen das Weber-Projekt aufriefen.Die Stadt hat in dieser Situation nun die Qual der Wahl - wobei auch denkbar wäre, dass das Grundstück überhaupt nicht verkauft wird. Die Familie Weber jedenfalls zeigt sich überzeugt, dass ihr Konzept der richtige Weg ist - und beruft sich dabei nicht zuletzt auf ein von Thomas Pintzke RMC ) erstelltes Gutachten, das nicht nur dem Deluxe-Projekt bescheinigt, eine Bereicherung für Erlangen und wirtschaftlich Erfolg versprechend zu sein, sondern auch die Wirtschaftlichkeit eines Arthouse-Neubaus in Zweifel zieht. Unter anderem heißt es darin:Mit der planungstechnisch vorgesehenen Dimension des Objektes mit acht Leinwänden und rund 620 Sitzplätzen sehen wir die Besuchsprognose unter Berücksichtigung des regionalen Einzugsgebietes und der gegebenen Wettbewerbssituation bei 260.000 bis 300.000 pro Jahr.Dies vor allem deshalb, weil das Projekt mit Alleinstellungsmerkmalen, die einzigartig sind und die auch nicht ohne weiteres imitiert werden könnten, in der Lage sein wird, über das normalerweise gegebene Einzugsgebiet hinaus eine Einwohnerschaft von rd. 800.000 Menschen anzusprechen. Dabei haben wir Fahrzeiten bis zu 40 Minuten berücksichtigt.Wir sind davon überzeugt, dass durch das Kino eine klare Erweiterung des Marktes stattfindet. Die Auswirkungen auf bestehende Kinoangebote sind vom Angebotstypus abhängig. Für Programmkinos sehen wir, wenn überhaupt, marginale Abstriche. Auch für vorhandene Mainstreamkinos werden sich die Effekte in Grenzen halten. Aus unserer Sicht ist in der Kernregion das Kinoangebot qualitativ und quantitativ ausbaufähig, der Pro-Kopf-Besuch im Kerneinzugsgebiet von Erlangen dürfte derzeit allenfalls dem bayerischen Durchschnitt entsprechen und ist für einen attraktiven Standort in einer Metropolregion klar steigerungsfähig.Ein weiterer wesentlicher Punkt: Der Entwurf des Deluxe-Neubaus soll sich harmonisch in das Stadtbild einfügen und dabei auch der Einbindung der historischen Stadtmauer Rechnung tragen - dies eine klare Forderung der Stadt. Sollten die Webers den Zuschlag erhalten, wollen sie die Bauplanung nach eigenen Worten "in enger Abstimmung mit den städtischen Behörden und dem Erlanger Baukunstbeirat sofort beginnen". Da man mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr rechne, sei eine Fertigstellung bis Ende 2018 denkbar, sollte die Stadt kurzfristig grünes Licht geben.Bei Realisierung des Deluxe-Projektes - das inklusive des Grundstückskaufs mit einer geplanten Gesamtinvestition von 15 Mio. Euro verbunden wäre - würden die Webers das angrenzende Manhattan als renoviertes Arthouse-Kino weiterführen, anderenfalls wäre eine Rückkehr zur ursprünglichen Überlegung denkbar, im Manhattan (wenn auch in deutlich kleinerem Umfang als bei einem Neubau) Deluxe-Säle zu installieren.Anders als die Webers sind die scheidenden Manhattan-Betreiber mit ihren konkreten Plänen noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Allerdings hatten Vertreter der Stadt in der Vergangenheit wiederholt ausdrücklich betont, wie gut man in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Die Frage der Vergabe darf jedenfalls als völlig offen betrachtet werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen