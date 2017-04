KinoGruppe Rusch verstärkt sich

Großansicht Andreas Wagner Andreas Wagner

Die KinoGruppe Rusch hat sich im April personell verstärkt und Andreas Wagner verpflichtet, der von der Hamburger Kette Cinemaxx zur Unternehmensgruppe wechselt, die insgesamt acht Cineplex -Standorte (in Amberg gemeinsam mit der Familie Thomas ) betreibt. Wagner hat im Zuge dessen die kaufmännische und operative Leitung für sieben Cineplex-Standorte der KinoGruppe Rusch übernommen.Die Familie Rusch freut sich nun auf die Zusammenarbeit mit einem ausgewiesenen Kinoprofi, so bringe Andreas Wagner rund 20 Jahre Kinoerfahrung in operativen Leitungsfunktionen mit Personal-, Budget- und Ergebnisverantwortung mit. Seine Verpflichtung sei ein "weiterer Schritt hin zur Professionalisierung in einem immer schwieriger werdenden Marktumfeld".

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen