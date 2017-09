Kinocharts USA Trend: ES-zeptionell

Großansicht "ES" ist gnadenlos auf Erfolgskurs (Bild: Warner) "ES" ist gnadenlos auf Erfolgskurs (Bild: Warner)

So groß das Klagen in den US-Kinos in den letzten Wochen des Sommers war, so groß ist die Begeisterung über den Start von "ES" , von dem man sich einiges erhofft hatte, der nun aber alle Erwartungen übertrifft. Allein die 14 Mio. Dollar Kasse aus den Previews am Donnerstag am hätten ausgereicht, um die erste Kinoadaption des vielleicht bekanntesten Romans von Stephen King an den vergangenen beiden Wochenenden in den USA zur Nummer eins werden zu lassen. Für das gesamte Wochenende steuert " ES ", dem man im Vorfeld einen Start von 50 bis 60 Mio. Dollar zugetraut hatte, nun ein vorerst noch geschätztes Einspiel von 101 Mio. Dollar an. Das würde den mit weitem Abstand besten Start eines Films im September/Oktober bedeuten und den zweitbesten Start eines Films mit R-Rating, nachdem man am Freitag mit 49 Mio. Dollar den allerbesten Starttag eines Films mit R-Rating vorweisen konnte.

Quelle: Blickpunkt:Film

