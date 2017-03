Kinocharts USA: Siegesgebrüll

Großansicht Affendämmerung für "Kong: Skull Island" (Bild: Warner Bros.) Affendämmerung für "Kong: Skull Island" (Bild: Warner Bros.)

Neustart "Kong: Skull Island" hat das Publikum in den USA auf seiner Seite: Nachdem erste Schätzungen den Film bei einem Startwochenende von 50 Mio. Dollar sahen, sorgt positive Mundpropaganda dafür, dass der neunte "Kong"-Film der Geschichte sogar etwas mehr als 60 Mio. Dollar an seinen ersten drei Tagen umsetzen könnte. Das sind gute Nachrichten für Warner Bros., denn der Film hat angeblich ein Budget von knapp 200 Mio. Dollar und muss funktionieren, nachdem der erste große Hoffnungsträger des Studios in diesem Jahr, "The Lego Batman Movie" , zwar solide lief, mit aktuell knapp 160 Mio. Dollar Einspiel aber doch hinter den Erwartungen zurückblieb. Nun ist "Kong: Skull Island" eine Woche nach "Logan - The Wolverine" bereits der zweite Blockbuster-Kandidat, der auch die Kritik überzeugen konnte.Entsprechend ist "Logan" an seinem zweiten Wochenende gut für 39 Mio. Dollar Boxoffice, womit der dritte Spinoff-Film der "X-Men"-Figur gesamt bei knapp 154 Mio. Dollar halten wird und kurz davor steht, "The Lego Batman Movie" zwischenzeitlich als bisher erfolgreichsten Titel des Kinojahres abzulösen. Die eigentliche Sensation ist aber weiterhin "Get Out" , dem ein drittes Wochenende mit unglaublichen 21,5 Mio. Dollar bevorsteht. Am sechzehnten Tag seiner Auswertung hat der clevere Horrorfilm als fünfter Titel in diesem Jahr - und als schnellster Film in der Geschichte des erfolgreichen Horror-Produktionshauses Blumhouse - die 100-Mio.-Dollar-Marke geknackt. Auf den Folgeplätzen landeten " Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott " und "The Lego Batman Movie".

Quelle: Blickpunkt:Film

