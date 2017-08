Kinocharts USA: Ein lausiges Wochenende

Als wäre der Kinosommer in den USA nicht ohnehin schon eine Enttäuschung, dürfte der Tiefpunkt am gerade vergangenen Wochenende wohl erreicht worden sein. Ohne attraktives neues Produkt hielt sich "Killer's Bodyguard" mit gerade einmal 10 Mio. Dollar Einspiel auf Platz eins (und gesamt 40 Mio. Dollar Kasse) - an einem Wochenende, an dem vor einem Jahr noch "Don't Breathe" mit 26,4 Mio. Dollar gestartet worden war. In diesem Jahr steckten die Verleiher den Kopf in den Sand und duckten sich weg vor dem Boxkampf Mayweather/McGregor sowie Hurricane Harvey. Der beste Neustart war "Leap!" mit mauen 4,8 Mio. Dollar in 2575 Kinos. Das Einspiel reichte dennoch für Platz drei!Auf dem zweiten Platz rangiert "Annabelle 2" mit 7,7 Mio. Dollar. Mit einem Gesamteinspiel von 78 Mio. Dollar ist das Horrorsequel der bislang einzige Auguststart mit einem nennenswerten Boxoffice. "Wind River", am vierten Wochenende nunmehr in 2095 Kinos, kämpft mit "Logan Lucky" um Platz fünf - beide haben um die 4,0 Mio. Dollar eingespielt. Erst auf Platz sieben startet "Birth of the Dragon" mit 2,7 Mio. Dollar in 1618 Kinos.

