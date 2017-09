Kinocharts USA: Absoluter Stillstand

Großansicht "Killer's Bodyguard" feuert weiter auf Platz eins (Bild: Fox) "Killer's Bodyguard" feuert weiter auf Platz eins (Bild: Fox)

Immerhin ein Rekordwochenende zum Ausklang des verkorksten US-Kinosommers: Erstmals seit 25 Jahren wurde kein Film in mehr als 1000 Kinos gestartet. So kann sich "Killer's Bodyguard" mit soliden Zahlen am viertägigen Labor-Day-Weekend an der Spitze halten - als einziger Titel des Sommers ist die Actionkomödie mit Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson eine dreifache Nummer eins. 12,0 Mio. Dollar schafft der Film am Wochenende und schraubt damit sein Gesamteinspiel auf respektable 56,7 Mio. Dollar.Dahinter folgt der größte August-Hit, "Annabelle 2" , der nach 8,3 Mio. Dollar am vierten Wochenende gesamt bei 90 Mio. Dollar hält und noch Chancen hat, gesamt die 100-Mio.-Dollar-Marke zu packen. Allerdings erhält er nächste Woche massive Konkurrenz durch die erste Kinoadaption von "ES" , der ein ausgezeichneter Buzz vorauseilt und dem man trotz 135-minütiger Laufzeit ein Startwochenende von mehr als 60 Mio. Dollar prophezeit. Platz drei holt sich "Wind River" mit Jeremy Renner mit respektablen 7,2 Mio. Dollar in erstmals mehr als 2500 Kinos. "Leap!" sichert sich Platz vier mit 6,3 Mio. Dollar Kasse, gefolgt von "Logan Lucky" , der sein Gesamteinspiel nach 5,1 Mio. Dollar am dritten Wochenende auf 22,1 Mio. Dollar schraubt.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen