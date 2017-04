Kinocharts Großbritannien: "The Boss Baby" stürzt "Die Schöne und das Biest"

Großansicht Die neue Nummer eins in Großbritannien: "The Boss Baby" (Bild: Fox) Die neue Nummer eins in Großbritannien: "The Boss Baby" (Bild: Fox)

Mit einem Einspiel von etwas mehr als acht Mio. Pfund (rund 9,4 Mio. Euro) hat "The Boss Baby" an seinem Startwochenende Platz eins der britischen Kinocharts übernommen. " Die Schöne und das Biest ", Spitzenreiter der drei vorangegangenen Wochen, rutschte mit 2,8 Mio. Pfund (rund 3,2 Mio. Euro) auf die Zwei und steht damit insgesamt bei 58,5 Mio. Pfund (rund 67 Mio. Euro). Auf Platz drei folgt mit der britischen TV-Serienadaption "Peppa Pig: My First Cinema Experience" (1,05 Mio. Pfund; rund 1,2 Mio. Euro) der zweite Neustart in den Top Ten der britischen Kinocharts, der als letzter Titel noch ein siebenstelliges Einspiel erzielen konnte.Komplettiert wird die Top fünf der britischen Kinocharts durch die Manga-Adaption "Ghost in the Shell" (WE: 725.000 Pfund; rund 850.000 Euro / gesamt: 4,2 Mio. Pfund; rund 4,9 Mio. Euro) und den Thriller "Get Out" (WE: 600.000 Pfund; rund 680.000 Euro / gesamt: acht Mio. Pfund (rund 9,4 Mio. Euro).Auf Platz sechs landete mit der US-Komödie " "Abgang mit Stil" " (570.000 Pfund; rund 670.000 Euro) der dritte Neustart, der am vergangenen Wochenende den Sprung in die Top Ten der britischen Kinocharts schaffte.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen