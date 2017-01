Kinocharts Großbritannien: Auf Platz eins wird gesungen

Großansicht Neuer Spitzenreiter der britischen Kinocharts: "Sing" (Bild: Universal) Neuer Spitzenreiter der britischen Kinocharts: "Sing" (Bild: Universal)

Mit einem Einspiel von 10,5 Mio. Pfund (rund 12,4 Mio. Euro) hat das Animations-Musical "Sing" an seinem Startwochenende Platz eins der britischen Kinocharts übernommen. Platz zwei belegte das ebenfalls neu gestartete Sequel " T2: Trainspotting " (5,1 Mio. Pfund; rund 6,1 Mio. Euro), gefolgt vom Spitzenreiter der beiden Vorwochen, "La La Land" , der nach einem Wochenendeinspiel von 3,1 Mio. Pfund (rund 3,6 Mio. Euro) insgesamt bei 21 Mio. Pfund (rund 24 Mio. Euro) steht.Komplettiert wird die Top fünf der britischen Kinocharts durch M. Night Shyamalans Psychothriller "Split" (WE: zwei Mio. Pfund; rund 2,3 Mio. Euro / gesamt: sechs Mio. Pfund; rund sieben Mio. Euro) und den Neustart "Hacksaw Ridge" (1,5 Mio. Pfund; rund 1,8 Mio. Euro).Mit dem Bollywood-Thriller "Raees" (765.000 Pfund; rund 900.000 Euro) auf Platz sieben gelang einem weiteren Neustart der Sprung in die Top Ten der britischen Kinocharts.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen