Kinocharts Frankreich: "Rogue One" weiter vorn

Großansicht Auch am Weihnachtswochenende auf Platz eins der französischen Kinocharts: "Rogue One: A Star Wars Story" (Bild: Walt Disney) Auch am Weihnachtswochenende auf Platz eins der französischen Kinocharts: "Rogue One: A Star Wars Story" (Bild: Walt Disney)

Mit 800.000 Besuchern baute "Rogue One: A Star Wars Story" im Vergleich zur Vorwoche 39 Prozent ab und verteidigte spielend Platz eins der französischen Kinocharts. Insgesamt steht das "Star Wars"-Prequel damit in Frankreich bei gut 2,5 Mio. Besuchern. Auf gut 3,5 Mio. Besucher hat es insgesamt der Zweitplatzierte der französischen Kinocharts, "Vaiana" , gebracht, der am Weihnachtswochenende gegenüber der Vorwoche sogar noch ein Prozent zulegen konnte und es auf 617.000 Besucher brachte.Erfolgreichster Neustart des Wochenendes in den französischen Kinos war %Justin Kuzels% Games-Verfilmung "Assassin's Creed" , die mit etwas mehr als 600.000 Besuchern auf Platz drei landete, gefolgt von der französischen Komödie "Plötzlich Papa" (WE: 320.000 Besucher; gesamt: 1,5 Mio. Besucher) und Nicolas Benamous neu gestarteter Actionkomödie "Á fond" (250.000 Besucher). Auf den Plätzen sechs, neun und zehn der französischen Kinocharts landeten mit den Animationsfilmen "Norm" (201.000 Besucher) und "La Bataille géante de boules de neige" (88.000 Besucher) und Jim Jarmuschs (70.000 Besucher) drei weitere Neustarts.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen