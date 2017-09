Kinocharts Deutschland KW 37 online

Mit etwas mehr als 150.000 Besuchernund einem Einspiel von knapp 1,3 Mio. Eurohat Anika Deckers " an seinem Startwochenende Platz eins der deutschen Kinocharts übernommen. Vorwochenspitzenreiter "Bullyparade - Der Film" folgt mit etwas mehr als 100.000 Besuchern (864.000 Euro) auf Platz drei und steht damit insgesamt bei gut 1,6 Mio. Besuchern (13,3 Mio. Euro). Platz drei ging an den in der vergangenen Wochen gestarteten " The Circle ", der insgesamt bei 234.000 Besuchern und einem Einspiel von knapp zwei Mio. Euro steht. Die Plätze vier und fünf der deutschen Kinocharts belegten mit Darren Aronofskys (69.000 Besucher, 646.000 Euro) und Steven Soderberghs (100.000 Besucher, 776.000 Euro) zwei weiterer Neustarts.Insgesamt wurden am vergangenen Wochenende in den deutschen Kinos nur etwas mehr als eine Mio. Tickets gelöst; das Einspiel betrug knapp 8,4 Mio. Euro.Die Zahlen der Neustarts inkl. Previews

