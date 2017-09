Kinocharts Deutschland KW 35 online

Mit 256.000 Besuchern und einem Einspiel von gut 2,1 Mio. Euro konnte "Bullyparade - Der Film" am vergangenen Wochenende Platz eins der deutschen Kinocharts verteidigen. Insgesamt steht die Kinoversion der erfolgreichen TV-Comedy-Serie damit bei gut 1,2 Mio. Besuchern und einem Einspiel von gut zehn Mio. Euro. Auch Platz zwei der deutschen Kinocharts blieb mit dem Horror-Sequel "Annabelle 2" (WE: 125.000 Besucher; 1,15 Mio. Euro / gesamt: 304.000 Besucher; 2,7 Mio. Euro) im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Auf Platz drei folgt mit der Action-Komödie "Killer's Bodyguard" , die es inklusive Previews auf 107.000 Besucher und ein Einspiel von knapp 950.000 Euro brachte, der erfolgreichste Neustart des Wochenendes. Komplettiert wird die Top fünf der deutschen Kinocharts durch den Animationsspaß " Happy Family " (WE: 80.000 Besucher; 582.000 Euro / gesamt: 178.000 Besucher; knapp 1,3 Mio. Euro) und die bayerische Erfolgskomödie "Grießnockerlaffäre" (WE: 69.000 Besucher; 558.000 Euro / gesamt: 633.000 Besucher; knapp fünf Mio. Euro).Mit der Ödön-von-Horvath -Verfilmung "Jugend ohne Gott" (inkl. Previews: 63.000 Besucher; 522.000 Euro) auf Platz acht gelang einem weiteren Neustart am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top Ten der deutschen Kinocharts.Insgesamt wurden in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende gut 1,26 Mio. Tickets gelöst, das Einspiel lag bei rund 10,5 Mio. Euro.

