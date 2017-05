Kinocharts Deutschland KW 20 online

Mit 215.000 Euro und einem Einspiel von etwas mehr als zwei Mio. Euro - jeweils inkl. Previews - hat "Alien: Covenant" am vergangenen Wochenende Platz eins der deutschen Kinocharts. Vorwochenspitzenreiter "Guardians of the Galaxy Vol. 2" landete mit 152.000 Besuchern (1,6 Mio. Euro) auf Platz zwei und nahm insgesamt die Zwei-Mio.-Besucher-Marke. Auf Platz drei schrieb "King Arthur: Legend of the Sword" als erster Titel keine sechsstelligen Besucherzahlen mehr und steht nach dem Wochenende insgesamt bei etwas mehr als 300.000 Besuchern (3,3 Mio. Euro).Neben "Alien: Covenant" gelang am vergangenen Wochenende, an dem nur rund 830.000 Kinotickets gelöst worden und gut 7,7 Mio. Euro eingespielt worden waren, keinem weiteren Neustart der Sprung in die Top Ten der deutschen Kinocharts.

