Kinocharts Deutschland KW 12 online

Mit 502.000 Besuchern und einem Einspiel von 5,1 Mio. Euro lag " Die Schöne und das Biest " auch am vergangenen Wochenende souverän auf Platz eins der deutschen Kinocharts. Die Realverfilmung des Disney-Zeichentrickklassikers steht damit insgesamt bei knapp 1,6 Mio. Besuchern und einem Einspiel von 16 Mio. Euro. Platz zwei nach Umsatz belegte der nur am Freitag und Samstag gezeigte Konzertfilm "Rammstein: Paris" , der auf ein Einspiel von 1,1 Mio. Euro und knapp 90.000 Besucher kam. Jeweils etwas mehr als 90.000 Besucher konnten "Kong: Skull Island" und Daniel Espinosas neu gestarteter SciFi-Thriller " Life " in die Kinos locken. Ebenfalls an ihrem Startwochenende den Sprung in die Top Ten der deutschen Kinocharts schafften das Franchise-Reboot "Power Rangers" und die Komödie-Fortsetzung "Lommbock" auf den Rängen fünf und sechs.Insgesamt wurden in den deutschen Kinos am vergangenen frühlingshaften Wochenende gut 1,3 Mio. Tickets verkauft; das Einspiel lag bei 12,8 Mio. Euro.

