"Kino On Demand" verstärkt sich

Großansicht Verena Oefler (Bild: Rushlake Media) Verena Oefler (Bild: Rushlake Media)

Der vor zwei Jahren von Rushlake Media gegründete VoD-Dienst "Kino On Demand", mit dem Kinos ergänzend zu ihrem Programm ausgewählte Filme als digitalen Einzelabruf auf ihrer Website anbieten können, will das Netzwerk teilnehmender Häuser weiter ausbauen. Diese Aufgabe übernimmt ab sofort Verena Aimée Oefler Oefler hatte 2005 gemeinsam mit ihrem Mann Andreas Niemand den Verleih Filmlichter gegründet. Bis 2012 hat sie dort selbst Filme ins Kino gebracht und sich dann nach ihrer Elternzeit auf das Marketing spezialisiert.Nach Angaben des Unternehmens Rushlake Media ist der Dienst seit seiner Gründung stetig gewachsen und kann flexibel an jedes teilnehmende Kino angepasst werden. Ziel ist nun eine Expansion innerhalb der kommenden Monate und danach ein stetiger Ausbau der Kinobasis. Aktuell nutzen nach Auskunft von Rushlake Media 14 deutsche Filmtheater den Dienst.

Quelle: Blickpunkt:Film

