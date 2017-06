Kino, Mond & Sterne erwartet Besuchermeilenstein

Großansicht Los geht's mit "Schweinskopf al dente" (Bild: Kino, Mond & Sterne/Constantin) Los geht's mit "Schweinskopf al dente" (Bild: Kino, Mond & Sterne/Constantin)

Seit 1995 ist es fester Bestandteil des Münchner Kultursommers: das Open-Air-Event " Kino, Mond & Sterne ", das am 9. Juni mit " Schweinskopf al dente " in seine diesjährige Saison startet. Soweit das Wetter mitspielt, wird an 87 Nächten zu Kinovergnügen unter freiem Himmel geladen - wofür man erneut "aus knapp 300 Filmen und weit über 150 Filmvorschlägen des Publikums eine feinausgewogene Mischung aus Mainstream & Geheimtipps, Komödien & Gefühlskino, großen Blockbustern & kleinen Filmkunstjuwelen für die Kinofans zusammengestellt" habe, so eine Pressemitteilung. Zu den besonderen Höhepunkten dieses Jahres zählt darüber hinaus die Feier eines Meilensteins: 2017 wird der 750.000ste Besucher erwartet. Weitere Infos unter www.kino-mond-sterne.de

Quelle: Blickpunkt:Film

