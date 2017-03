Kino-Luxusproblem für Korbach

Die hessische Hansestadt Korbach mit ihren rund 25.000 Einwohnern ist derzeit noch ein kinoloser Ort. Das soll sich schon bald ändern - tatsächlich muss sich die Stadt nur zwischen zwei Interessenten entscheiden, die seit Längerem um den Zuschlag buhlen. So plant der ortsansässige Unternehmer Jörg Wahhab ein Haus mit fünf Sälen und rund 600 Plätzen, inklusive eines Bowling-Centers. Für dieses Vorhaben hat Wahab bereits im vergangenen Juli eine Förderzusage der FFA in Höhe von 180.000 Euro erhalten ( wir berichteten ).Mitbewerber ist die Kinofamilie Schlinker , die das Cineplex Warburg betreibt. Presseberichten zufolge sieht ihr Konzept ein Haus ähnlicher Größe vor, allerdings ohne Bowlingbahn. Die Stadt, die sich nach Aussage ihres Bürgermeisters Klaus Friedrich glücklich schätzt, aus gleich zwei potenziellen Investoren wählen zu können, will die Entscheidung über den Zuschlag nach Angaben der "Waldeckischen Landeszeitung" nun am 16. März treffen.Bereits fest steht indes der Standort: ein Grundstück an der Briloner Landstraße, das sich zum größten Teil im Besitz der Stadt befindet.

