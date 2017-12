"Kino ist uns Herzensangelegenheit"

Großansicht Die Preisträger mit Staatsministerin Ilse Aigner und FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer (erste Reihe Mitte) (Bild: Martin Bursch/FFF Bayern) Die Preisträger mit Staatsministerin Ilse Aigner und FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer (erste Reihe Mitte) (Bild: Martin Bursch/FFF Bayern)

Großansicht Staatsministerin Ilse Aigner mit Spitzenpreisträger Christian Ilg (Bild: Martin Bursch/FFF Bayern) Staatsministerin Ilse Aigner mit Spitzenpreisträger Christian Ilg (Bild: Martin Bursch/FFF Bayern)

Was macht eigentlich herausragendes Kino aus? Die Antwort auf diese Frage kann selbstverständlich mannigfaltige Form annehmen. Wie mannigfaltig, machte die Verleihung der Filmtheater-Programmprämien des FFF Bayern auch in diesem Jahr mehr als deutlich. Denn engagierte Kinoarbeit bedeutet eben sehr viel mehr, als ein glückliches Händchen bei der Programmierung zu beweisen. Es ist gerade das Begleitende, das Bildende, Konfrontierende, Aufklärende und im besten Fall Verbindende, das Kino zu mehr macht als einem Ort bloßen Filmkonsums. Die individuellen Lobesworte, mit denen Filmtheater-Referentin Birgit Bähr jeden einzelnen der Preisträger auf die Bühne bat, zeichneten das Bild einer ebenso abwechslungs- wie ideenreichen Branche, einer facettenreichen bayerischen Kinolandschaft, zu deren Vitalität der FFF Bayern seinen Teil beiträgt. Alleine im Rahmen der feierlichen Verleihung im Bayreuther Richard-Wagner-Museum wurden 380.000 Euro an Prämien verteilt - und damit noch einmal 15.000 Euro mehr als im Vorjahr.75 Kinos hatten sich um eine Auszeichnung beworben, 60 wählte die Jury am Ende aus - und kürte mit dem Babylon - Kino am Stadtpark ein Fürther Haus zum Spitzenpreisträger. Geradezu einen "Phoenix aus der Asche": Denn der aktuelle Betreiber Christian Ilg hatte das Kino 2006 als insolventen Betrieb übernommen und es mit originellem Konzept und umfangreichen Investitionen in Technik und Ausstattung zu einem Szenetreffpunkt in Fürth gemacht. Leicht war der Weg beileibe nicht. Schließlich galt es nicht nur, die Herausforderung "Digitalisierung" zu meistern, sondern sich auch mit wachsender Konkurrenz - namentlich einem Kinoneubau, dem Metroplex Fürth - auseinanderzusetzen. Leidenschaft, Originalität und Engagement hätten indes Früchte getragen, das Kino sich in den elf Jahren seit der Übernahme "immer wieder neu erfunden". Dies übrigens nicht zuletzt auch mit dem "Kino in der Diele", einem Salon-Saal mit Café-Atmosphäre, der das Portfolio des Babylon in den Herbst- und Wintermonaten bereichert. Lohn der Anstrengungen: Kontinuierlich steigende Besucherzahlen und nun die Spitzenprämie in Höhe von 15.000 Euro.Geld, das - wie übrigens die gesamten FFF-Mittel für Kinoförderung - vom Freistaat Bayern zur Verfügung gestellt wird. FFF-Geschäftsführer Klaus Schaefer konnte dafür nicht zuletzt seiner Aufsichtsratsvorsitzenden danken. Denn trotz des aktuellen Polittheaters (sie selbst beschrieb es ironisch als "großes Kino") hatte sich Bayerns Medienministerin Ilse Aigner Zeit für den Weg nach Bayreuth genommen und damit nachhaltig ihre Wertschätzung für den Filmbereich unter Beweis gestellt - und jene für dessen scheidendes "Oberhaupt" in Bayern. Sie würdigte Schaefer als "herausragenden Ansprechpartner der gesamten Branche" und hob dabei nicht nur seinen "unglaublichen Erfahrungsschatz" hervor, sondern vor allem auch das, was man unter "soft skills" versteht: Menschlich, so Aigner, sei Klaus Schaefer unerreicht. Falls es dafür überhaupt noch einer Bestätigung bedurfte, hatte diese schon vorab der minutenlange Applaus geliefert, mit der die Kinobetreiber ihn zumindest in der Rolle als FFF-Steuermann verabschiedeten. Komplett den Rücken kehren, das machte er durchaus deutlich, wird er der Branche auch künftig nicht. Eventuell, so Schaefer augenzwinkernd, mache er ja selbst ein Kino auf. Nun, das vielleicht nicht. Aber wenn er davon sprach, dass die Kinoförderung in seinem Hause nicht nur stets "hohen Stellenwert" genossen habe, sondern ihm eine "wahre Herzensangelegenheit" sei, kann man dies auch als Außenstehender nur bestätigen.Von einer "Herzensangelegenheit" sprach mit Blick auf die Kinoförderung übrigens auch Aigner, die im selben Atemzug bedauerte, viel zu wenig Zeit für Kinobesuche zu haben. Indes konnte man an diesem Tag anhand der kurzen Wortwechsel bei der Urkundenübergabe den Eindruck gewinnen, dass ihr ein Gutteil der Anwesenden einen noch deutlich volleren Terminkalender wünschte. Oder anders gesagt: Käme es auf das Votum der prämierten Kinobetreiber an, würde sich das Duell Söder/Herrmann womöglich auf den Preis für die gelungenste Fastnachts-Kostümierung beschränken. Und noch eine Bemerkung am Rande: Dass Aigner selbst ihren Rang betonte, als sie Klaus Schaefer den Dank ausdrücklich als "stellvertretende Ministerpräsidentin" aussprach, kam natürlich nicht von ungefähr. Bayern, diese persönliche Einschätzung sei erlaubt, könnte aber tatsächlich schlechter fahren, als mit einer leichten Verkürzung dieser Amtsbezeichnung nach den Landtagswahlen im kommenden Jahr. Ach ja: Wer annahm, hinter dem rot-schwarzen Outfit stecke eine subtile Botschaft, sah sich getäuscht: Es habe sich um reinen Zufall gehandelt, wie Aigner augenzwinkernd auf der Bühne bekannte.Den Kinomachern jedenfalls sprach die Ministerin nicht nur ihre Hochachtung aus, sondern auch Mut für die Zukunft zu: "Das Kino hat an seiner Faszination und Attraktivität nichts eingebüßt. Es ist viel schöner, miteinander zu lachen und vielleicht auch zu weinen, als allein vor dem kleinen Bildschirm. Wie jeder haben Sie massive Konkurrenz und müssen sich etwas einfallen lassen. Aber wenn die Menschen strahlend und mit Freude im Herzen aus dem Kinosaal kommen, dann sind Sie auch ein Stück weiter. Bleiben Sie erfolgreich, vielfältig und höchst engagiert."Dank wurde Ilse Aigner wiederum auch vonseiten des HDF -Vorstands zuteil. Thomas Negele hob dabei nicht zuletzt die wichtige Rolle hervor, die die Ministerin und ihre Partei bei der Bewahrung des Kinofensters im neuen FFG gespielt hätten. Wie auch immer die Landtagswahl ausgehe: Er hoffe, dass man mit einer neuen Regierung ebenso konstruktiv im Sinne der Kinos zusammenarbeiten können, wie dies aktuell der Fall sei. Große Einigkeit zeigte er mit Aigner auch, als es daran ging, Klaus Schaefer zu würdigen. Einen "großartigen Menschen", der für das, was er tue, brenne und zu dessen herausragenden Leistungen nicht zuletzt zähle, die Branche zusammenzubringen. Seine Freundschaft mit Schaefer bedeute ihm viel, so Negele.Und um den Reigen der Danksagungen abzuschließen: Diese wurden auch Michael Thomas zuteil, der am Vorabend der Verleihung zum Get-Together in sein Bayreuther Cineplex -Stammhaus geladen hatte - wo den Kinobetreibern bereits vier Monate vor Start die Tragikomödie " Arthur & Claire " als exklusiver Überraschungsfilm von Regisseur Miguel Alexandre und Koproduzentin Gudula von Eysmondt präsentiert wurde.Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

