Kinderkinofestival unter dem Motto "Starke Mädchen, clevere Jungs"

Das 24. Internationale Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd (Kikife) hat die Highlights des diesjährigen Programms bekannt gegeben. Vom 23. bis 26. März verspricht das Festival unter dem Motto "Starke Mädchen, clevere Jungs" zahlreiche spannende Aktionen und filmische Entdeckungen aus aller Welt.Insgesamt 19 teils mehrfach prämierte Filmproduktionen garantieren laut der Veranstalter "Abenteuer und Spannung, anspruchsvolle Unterhaltung und einen großen Spaß für die Festivalbesucher". Sechs Filme konkurrieren im Wettbewerb Internationaler Kinder- und Jugendfilm um den Preis der Kreissparkasse Ostalb: "Elephant: The Horse" (Chile/Kolumbien/Mexiko), "Buffalo Rider" (Thailand/USA), "Blanka" (Italien/Japan/Philippinen), "Grandpa" (Tschechien), "Dragonheart" (Schweden) und "The Family Jumble" (Italien). Sie werden in Schwäbisch Gmünd als Baden-Württemberg-, Deutschland- oder Europa-Premieren gezeigt, während der Vorstellung live deutsch eingesprochen und von drei unabhängigen Jurys bewertet: einer Fachjury mit Experten aus der Filmbranche (darunter Schauspieler und Synchronsprecher Reiner Schöne ), einer von Regisseur Markus Dietrich betreuten Kinderjury und einer Filmkritikerjury. Die Entscheidung wird bei einer Gala am 25. März bekannt gegeben, anlässlich derer auch die Preisverleihung an die drei Gewinnerfilme des Wettbewerbs 2016 stattfindet.Im Rahmen der pädagogischen Betreuung des Festivals bereiten Studierende der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd zu ausgewählten Vorstellungen ein vielseitiges und interaktives Begleitprogramm vor. Darüber hinaus bieten Workshops einen Einblick in die Welt des Films. Unter der Leitung von Günter Moritz , Geschäftsführer der Stuttgarter Produktionsfirma teamWERK , entsteht ein Kurzfilm, den die im Casting ausgewählten Kinder und Jugendlichen von der ersten Besprechung und Probe bis zum letzten Drehtag und Schnitt selbst gestalten. Für Grundschüler bietet Tobias Damm einen Trickfilm-Workshop an, und im Drehbuch-Workshop mit dem Berliner Regisseur Alexandre Powelz können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre kreativen Ideen umsetzen. Die Ergebnisse der Workshops werden ebenfalls bei der Kikife-Gala präsentiert.Das 24. Internationale Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd endet am 26. März mit der Vorpremiere des Animationsfilms " Boss Baby ". Weitere Informationen unter www.kikife.de

