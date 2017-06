Katharina Behrends vor dem "Culpa"-Start: "Eigenproduktionen sind wichtig"

Großansicht Die Juristin ist seit Januar 2008 Geschäftsführerin der NBC Universal Global Networks Deutschland GmbH, die unter der Dachmarke NBCUniversal International die Pay-TV-Sender, Universal Channel, 13th Street, Syfy und E! Entertainment im deutschsprachigen Raum betreibt. Mit 13th Street und SyFy ist die Sendergruppe seit fünf Jahren Marktführer im fiktionalen Pay TV; 2016 lag SyFY erstmals vor 13th Street. Der Launch des Universal Channel im deutschsprachigen Raum erfolgte am 5. September 2013. (Bild: Gert Krautbauer) Katharina Behrends (Bild: Gert Krautbauer)

Großansicht Szene aus "Culpa" mit Stipe Erceg als namenlosem Priester (Bild: 13th Street/ Nadja Klier) Szene aus "Culpa" mit Stipe Erceg als namenlosem Priester (Bild: 13th Street/ Nadja Klier)

Großansicht Katharina Behrends (3.v.r.) mit den "Culpa"-Darstellern Dirk Martens, Barbara Philipp, Stipe Erceg, Detlef Bothe und Ludwig Trepte (Bild: 13th Street/ Matthias Nareyek) Katharina Behrends (3.v.r.) mit den "Culpa"-Darstellern Dirk Martens, Barbara Philipp, Stipe Erceg, Detlef Bothe und Ludwig Trepte (Bild: 13th Street/ Matthias Nareyek)

Großansicht Perfekter Schauplatz: Die "Culpa"-Weltpremiere in der Berliner Zionskirche (Bild: 13th Street/ Brian Dowling) Perfekter Schauplatz: Die "Culpa"-Weltpremiere in der Berliner Zionskirche (Bild: 13th Street/ Brian Dowling)

Am 12. Juli geht 13th Street mit "Culpa - Niemand ist ohne Schuld" , der ersten fiktionalen Eigenproduktion der Sendergruppe NBC Universal Global Networks Deutschland , an den Start. BF sprach mit Senderchefin Katharina Behrends über die Hintergründe, den Stellenwert von Eigenproduktionen und die weiteren Ambitionen auf diesem Gebiet.Im nicht-fiktionalen Bereich machen wir ja schon länger mit allen unseren Sendern Eigenproduktionen. Für die erste fiktionale Produktion habe ich mir bewusst Zeit genommen, weil wir als Pay-TV-Sender eine Verpflichtung haben: Die Serie sollte innovativ sein, etwas, das man sonst nirgendwo zu sehen bekommt. Ich hatte auch den Eindruck, dass überall diese erste Serie von uns erwartet wurde. Daher wollte ich nichts falsch machen. Unsere erste Produktion wollten wir für 13th Street machen, weil das der erfolgreichste Fiction-Sender im Pay-TV-Gesamtmarkt ist. Also musste die Serie zur Sendermarke passen. Sie sollte aber einen anderen Zugang zu dem Thema Crime & Thrill haben.Es geht mehr um einen psychologischen Zugang, darum, was zwischen den Figuren passiert und nicht darum, wer der Täter ist. Dadurch, dass "Culpa" sehr viel im Beichtstuhl spielt, ist es ist eine Art Kammerspiel, muss aber trotzdem seinen Spannungsbogen durchgehend halten. Es geht darum, ob die Hauptfigur, der Priester, erkennt, was sich hinter den Beichten verbirgt oder ob er ein bevorstehendes Verbrechen verhindern kann. Es war eine Herausforderung, nicht zuletzt für die Schauspieler. Dass wir so viele sehr gute Schauspieler für "Culpa" gewinnen konnten, spricht für das Konzept und für die Drehbücher.Nein, das hat für uns keine Rolle gespielt. Natürlich haben viele gesagt, die machen das, warum ihr noch nicht? Aber ich habe da genügend Selbstbewusstsein, schließlich haben wir die erfolgreichsten Sender im Markt. Natürlich begrüßen wir es, wenn auch andere Serien machen. Der Pay-TV-Markt ist groß. Wir sind zwar Konkurrenten, aber diese tollen Eigenproduktionen helfen allen. Sky macht welche, Turner und wir auch. Und im non-fiktionalen Bereich waren ja wir die Ersten.Wie gesagt, was Sky und Turner auf dem Seriengebiet machen ist super. Der große Vorteil bei uns ist, dass unsere Sender quasi schon für ein Genre stehen. Anders als bei Turner oder Sky, die ja General Entertainment Sender sind. 13th Street steht für Thrill und Crime, SyFy für Imagination und Science Fiction. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil in Anbetracht der Diversifizierung des Sendermarktes.Uns wurden viele Konzepte vorgestellt. Wir haben aber auch im Haus viele Ideen diskutiert. "Culpa" war eine Idee hier aus dem Hause, bei der wir fanden, sie passt zur Sendermarke wie die Faust aufs Auge. Mit diesem Konzept sind wir auf Produktionsfirmen zugegangen. Bei Readymade Films hat man unser Konzept gleich verstanden und war von der Idee genauso begeistert.Stimmt, es war die erste fiktionale Produktion für Readymade Films, aber unerfahren ist die Firma deshalb nicht. Sie haben u.a. viel mit Joko & Klaas gearbeitet. Es war eine tolle Kombination. Ein junges, aber sehr begeistertes Team mit frischen, innovativen Ansätzen - wenn Sie sich etwa die Kameraeinstellungen bei "Culpa" ansehen. So entstand ein ungewohnter Look, der der Produktion gut getan hat. Es war ein Risiko, ja. Aber wenn wir das Ergebnis nicht gut gefunden hätten, würden wir es auch nicht ausstrahlen. Dann wäre es beim Versuch geblieben. 13th Street ist schließlich ein Qualitätsversprechen und wir haben einen Ruf zu verlieren.Nach der fulminanten Premiere in Berlin ist für uns "Culpa" schon jetzt, noch vor der Ausstrahlung, ein Erfolg. Die Reaktionen von den Journalisten waren sehr positiv. Die Schauspielerreaktionen bestärken uns. Die sagen, solche Formate, solche Geschichten wünschen wir uns. Und ich sehe in der Tat auch Potential, um neue Zuschauer für uns zu interessieren. Ich wünsche mir natürlich, dass es quotenmäßig gut läuft, aber der ausschlaggebende Punkt ist für mich, dass es perfekt zur Marke passt und dass wir für den Abonnenten ein neues Erzählerlebnis geschaffen haben, das er woanders nicht sehen kann.Das war nicht die Voraussetzung. Wir wollten etwas für unsere Abonnenten machen, also etwas, das auf dem deutschen Markt funktioniert. Die Reaktionen der Kollegen aus den anderen Ländern sind aber schon sehr positiv. "Culpa" sieht man auch nicht unbedingt an, dass es deutsch ist. Das wirkt schon international. Wir machen jetzt gerade das Subtitling zum Screenen. Ich gehe daher davon aus, dass es auch in den anderen Ländern ausgestrahlt wird. In England, wo es kein 13th Street gibt, könnte es auf dem Universal Channel laufen. Wir haben außerdem schon Anfragen von Free TV-Sendern, was natürlich auch eine Bestätigung ist.Das wäre schön. Das wünscht man sich. Wenn dann bei einem Free-TV-Sender im Abspann zu sehen wäre, 13th Street Original Production, wäre ich schon stolz. Vielleicht gewinnen wir ja sogar einen Grimme Preis. Das wäre ebenfalls eine schöne Bestätigung. Wir werden "Culpa" auf jeden Fall dafür einreichen. Aber deswegen macht man es ja nicht.Unsere bisherigen Erfahrungen mit eigenen Produktionen auf 13th Street waren sehr positiv, zum Beispiel mit der Graphic-Novel-Reihe "Die 13. Wahrheit" mit Uwe Ochsenknecht als Erzähler, aber auch mit allen vorherigen Produktionen. Bei SyFy haben wir ebenfalls regelmäßig eigene deutsche Produktionen, die sehr gut angenommen werden. Auch aus der Marktforschung wissen wir, dass diese deutschen Formate sehr gut ankommen. Natürlich zeigen wir viele US-Produktionen. Und das wird auch so bleiben. Deshalb muss man umso verantwortlicher mit dem umgehen, was man selbst produziert.Für den Universal Channel bietet sich das auch an. Für SyFy sehe ich eine fiktionale Produktion eher im Verbund mit anderen SyFy-Sendern. Das wäre das sinnvollere Konstrukt. Trotzdem waren wir mit nicht fiktionalen Eigenproduktionen bei SyFy sehr erfolgreich, etwa mit "Leschs Universum" oder im vergangenen Jahr mit "SyFy eXperience". Vermutlich würden wir das nächste Serienprojekt auch wieder mit 13th Street angehen. Da ist auch die Ausgangslage anders, weil es, anders als bei SyFy, keinen entsprechenden US-Sender gibt. Mal schauen, ob wir mit "Culpa" weiter machen. Das wäre eine Variante. Oder es geht in Richtung andere deutsche fiktionale Eigenproduktionen. Am besten beides!In Frankreich passiert auch einiges, aber bislang nicht fiktional. Da sind wir jetzt in der Vorreiterrolle. Aber es wird künftig auch stärker auf gemeinsame Produktionen hinauslaufen. Eigenproduktionen sind einerseits wichtig, weil man dadurch unverwechselbar ist, aber auch, weil man dadurch die Rechte selbst kontrollieren kann. Bei "Culpa" sind die Rechte international geklärt. Unsere Kollegen können es ausstrahlen, und wir können es weltweit verkaufen. Zudem wollen wir unser Programm auch nicht-linear anbieten, und bei machen Lizenzeinkäufen ist das nicht so leicht. Manchmal bekommt man die Rechte überhaupt nicht.Da haben Sie Recht. Wir stehen natürlich laufend mit Gewinnern, aber auch mit anderen Teilnehmern der letzten Jahre in Kontakt - hier gibt es viele großartige Talente. Und wenn wir das richtige Konzept für eine unserer Sendermarken finden sollten, würden wir das auch mit einem Shocking Short-Teilnehmer umsetzen.Aus dem erwähnten ständigen Kontakt entstehen immer wieder kreative Ansätze und wir unterstützen die Talente auch weiterhin, wenn wir an sie glauben. Dazu muss es nicht nur um den Gewinner eines Wettbewerbs gehen. Wir haben in diesem und im vergangenen Jahr beispielsweise zwei Kurzfilme von früheren "Shocking Shorts Award"-Teilnehmern gefördert und bei 13th Street ausgestrahlt. Es gibt aber keine Blaupause - oft müssen diese Talente noch ihren Weg finden: Manche Karrieren, wie bei Tim Fehlbaum , führen direkt ins Kino, andere gehen in die Werbung und ziehen sich aus dem Filmgeschäft zurück.Es gibt schon Aspekte wie Kamera und Schnittführung oder die Art und Weise, wie Figuren gezeichnet sind. Die Bildsprache unterscheidet sich. Aber der Hauptfaktor bleibt die Qualität. Es gibt gute Serien, die funktionieren überall. Mich stört ein wenig, dass alle nur noch von den horizontalen Serien sprechen. Das ist vor allem ein Journalistenthema. Da gibt es ganz tolle, aber auch wirklich schlechte. Dass es immer noch ganz tolle Procedurals gibt, wie zb bei 13th Street " Bull" gerät dabei aus dem Blick. "Culpa" ist ein bisschen eine Mischung aus beidem. Es sind abgeschlossene Episoden, aber die Hauptfigur, den Priester, erzählen wir auch horizontal, da bauen die einzelnen Episoden aufeinander auf.Das finde ich auf jeden Fall interessant. Eine sehr spannende Partnerschaft. Für uns wäre etwas Vergleichbares auch vorstellbar, solange man kreative Kontrolle hat und Exklusivität und Rechtekontrolle für eine gewisse Zeit gewährleistet sind. Man darf auf keinen Fall Kompromisse in kreativer Hinsicht machen.Man muss immer vorsichtig sein, aber vermutlich werden wir mit 13thStreet wieder Nummer 1 im fiktionalen Pay-TV. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Marktführerposition im fiktionalen Pay TV weiter ausbauen können. Dazu gehört natürlich der tolle Erfolg von "Bull", aber auch das "Chicago" -Franchise mit "Chicago Fire" und "Chicago Med" , auf Universal Channel. Wir haben tolle SyFy-Serien wie "Z Nation" , "Dark Matter" und "Incorporated" . Dazu gehört außerdem, dass wir den Weg der Eigenproduktionen weiter gehen werden. In diesem Jahr wird noch viel Neues von uns kommen.Das Interview führte Frank Heine.

Quelle: Blickpunkt:Film

