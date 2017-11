Kassel kürt Preisträger

Großansicht "Taste of Cement" wurde in Kassel geehrt (Bild: Festival Kassel) "Taste of Cement" wurde in Kassel geehrt (Bild: Festival Kassel)

Das 34. Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest hat seine Gewinner gekürt. Der mit 5000 Euro dotierte Goldene Schlüssel, der dokumentarische Nachwuchsarbeiten honoriert, ging an "Taste of Cement" von Ziad Kalthoum, eine lobende Erwähnung erhielt "Titan" von Johannes Frese.Den Goldenen Herkules für die beste filmische Produktion aus Nordhessen durfte Jonatan Schwenk für "Sog" entgegen nehmen. "Räuber & Gendarm" von Florian Maubach konnte sich einer lobenden Erwähnung erfreuen. Das Produktions-Stipendium Kassel-Halle "junges dokfest: A38" ging an "Radio Kobani" von Reber Dosky und als beste Installation der Ausstellung "Monitoring" (3500 Euro Preisgeld) wurde "Testimonials" von Ralph Schulz geehrt. Den Ehrenpreis des Kasseler Dokfests durfte Klaus Stern entgegen nehmen.

Quelle: Blickpunkt:Film

