Karrierebestwert für Bollywoodstar Aamir Khan

Großansicht Mit dem Sportler-Biopic "Dangal" ist Aamir Khan der beste Start seiner Karriere gelungen (Bild: Avinash Gowarikar) Mit dem Sportler-Biopic "Dangal" ist Aamir Khan der beste Start seiner Karriere gelungen (Bild: Avinash Gowarikar)

Das Sportler-Biopic "Dangal" hat am Weihnachtswochenende in Indien, Nordamerika und anderen Territorien 31,2 Mio. Dollar eingespielt und Hauptdarsteller Aamir Khan damit den besten Start seiner Karriere beschert. Khans bisher bester Start war "P.K." im Jahr 2014 mit 28,8 Mio. Dollar gewesen; die Komödie wurde mit etwas mehr als 100 Mio. Dollar Einspiel der weltweit erfolgreichste Bollywoodfilm."Dangal" über einen Vater, der seine Töchter zu berühmten Wrestlerinnen machte, spielte in seinem Heimatland Indien an seinem Startwochenende umgerechnet rund 16 Mio. Dollar ein und lag damit knapp vor dem Startergebnis von "P.K.", aber knapp hinter dem Startergebnis von Khans 2013er-Hit "Dhoom 3"

Quelle: Blickpunkt:Film

