Kandidaten für Förderpreis Neues Deutsches Kino stehen fest

Großansicht Laura Lackmanns "Zwei im falschen Film" zählt zu den Kandidaten für den Förderpreis Neues Deutsches Kino (Bild: Filmfest München) Laura Lackmanns "Zwei im falschen Film" zählt zu den Kandidaten für den Förderpreis Neues Deutsches Kino (Bild: Filmfest München)

RP Kahl, Torsten Neumann für "A Thought of Ecstasy"

Ilinca Florian, Tom Lass für "Blind & Hässlich"

Irene von Alberti für "Der lange Sommer der Theorie"

Nina Vukovic, Benjamin Talsik für "Detour"

Oliver Kienle für "Die Vierhändige"

Wolfram Fleischhauer für "Fikkefuchs"

Karsten Dahlem, Stephan Lacant für "Fremde Tochter"

Thomas Gerhold für "Lomo - The Language of many Others"

Nico Sommer für "Lucky Loser - Ein Sommer in der Bredouille"

Anatol Schuster, Britta Schwemm für "Luft"

Ulrike Schölles, Ali Zojaji, Alexander Costea für "Luna"

Sven Regener für "Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt"

Sonja Maria Kröner für "Sommerhäuser"

Niels Laupert für "Whatever Happens"

Laura Lackmann für "Zwei im falschen Film"

Mit insgesamt 70.000 Euro ist der von DZ Bank Bavaria Film und Bayerischem Rundfunk ausgelobte Förderpreis Neues Deutsches Kino einer der höstdotiertesten Nachwuchspreise in Deutschland. In vier Kategorien werden die besten Leistungen in der Reihe Neues Deutsches Kino auf dem Filmfest München ausgezeichnet. Chancen auf eine Auszeichnung haben Regisseure, Drehbuchautoren und Schaupeiler, die ihren ersten, zweiten oder dritten Kinofilm in der Sektion vorstellen, bei Produzenten kann es der maximal sechste Film sein. In diesem Jahr sind 16 Filme nominiert:Die Jury des Förderpreis Neues Deutsches Kino besteht in diesem Jahr aus den Produzenten Verena Gräfe-Höft und Michael Weber sowie Schauspieler Edgar Selge . Die Preisverleihung findet am 30. Juni in der HFF München statt.

Quelle: Blickpunkt:Film

