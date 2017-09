Kandidaten für Filmpreis NRW stehen fest

Großansicht "Magical Mystery" zählt zu den Kandidaten für den Filmpreis NRW in der Kategorie "Bester Spielfilm" (Bild: DCM) "Magical Mystery" zählt zu den Kandidaten für den Filmpreis NRW in der Kategorie "Bester Spielfilm" (Bild: DCM)

Eine Jury unter dem Vorsitz des freien Filmjournalisten Sven von Reden hat jetzt die Kandidaten für den Filmpreis NRW ausgewählt, der im Rahmen der Preisverleihungsgala des Film Festival Cologne am 6. Oktober in den Kategorien Bester Spielfilm und Bester Dokumentarfilm zum zweiten Mal vergeben wird. Für die vom Land NRW, der Stadt Köln und der Film- und Medienstiftung NRW getragene Auszeichnung konnten Filme berücksichtigt werden, die zwischen 1. September 2016 und 31. August 2017 ins Kino gekommen sind, von einem Unternehmen mit Sitz in NRW hergestellt oder zu wesentlichen Teilen in NRW produziert bzw. gefördert wurden.Die Kandidaten für den Filmpreis NRW im Überblick:Bei der Premiere des Filmpreis NRW im vergangenen Jahr wurden Maren Ades als bester Spielfilm und Christiane Büchners " als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.

Quelle: Blickpunkt:Film

