Kandidaten für Deutschen Dokumentarfilmpreis stehen fest

Großansicht Auch der mit dem Deutschen Filmpreis als beste Dokumentation ausgezeichnete "Cahier Africain" zählt zu den Kandidaten für den Deutschen Dokumentarfilmpreis (Bild: www.heidispecogna.de) Auch der mit dem Deutschen Filmpreis als beste Dokumentation ausgezeichnete "Cahier Africain" zählt zu den Kandidaten für den Deutschen Dokumentarfilmpreis (Bild: www.heidispecogna.de)

Seit 2003 vergeben die MFG Baden-Württemberg , der SWR und das Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart im zweijährigen Rhythmus den Deutschen Dokumentarfilmpreis. Ab diesem Jahr wird der aktuell mit 32.000 Euro dotierte Preis jährlich vergeben. Jetzt wurden die zwölf nominierten Filme bekannt gegeben:Verliehen wird der Deutsche Dokumentarfilmpreis in diesem Jahr beim erstmals stattfindenden SWR Doku Festival (28. bis 30. Juni). Dessen Leiter Goggo Gensch sagte nach Bekanntgabe der Nominierungen: "Die Nominierungen für den Deutschen Dokumentarfilmpreis und die anderen Preise des SWR Doku Festivals zeigen einmal mehr, wie wichtig der Dokumentarfilm für das Begreifen unserer kompakten Wirklichkeit ist. Diese Filme liefern uns, jeder mit einer anderen Handschrift, einen tiefen Einblick in verschiedenste Zusammenhänge; sie stellen Fragen und zeigen Kontexte auf. Die Nominierungen überzeugen durch die Vielfalt der behandelten Themen."

Quelle: Blickpunkt:Film

