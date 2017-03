Kanada weitet Maßnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit im Film aus

Im vergangenen Jahr hatte Claude Joli-Coeur, Vorsitzender des National Film Board of Canada (NFB), pünktlich zum Weltfrauentag eine Initiative angekündigt, mit der sich das staatliche Produktionsbüro (sein Schwerpunkt liegt auf Dokumentationen und Animation) als einer der globalen Vorreiter in Sachen Geschlechtergerechtigkeit im Film erwies - wenn auch zunächst nur mit Blick auf den Regieberuf. Bis spätestens 2019 sollten demnach mindestens die Hälfte aller vom NFB initiierten Projekte von Frauen inszeniert werden und mindestens die Hälfte des Budgets an entsprechende Projekte gehen. Schon bei der Ankündigung der Maßnahme war das Ziel indes praktisch erreicht - denn zum damaligen Zeitpunkt waren 43,4 Prozent der Mittel an von Frauen inszenierte Filme vergeben, 43,5 Prozent an Projekte mit Regisseuren und weitere 11,3 Prozent an gemischte Teams. 1,8 Prozent des Budgets waren damals noch nicht verteilt.Zum heutigen Weltfrauentag legte Joli-Coeur nun nach - und kündigte an, dass man bis 2020 Gender-Parität in weiteren Schlüsselpositionen für Projekte aus den Bereichen Animation, Dokumentation und interaktive Werke erreichen wolle. Die Initiative erstrecke sich dabei auf Schnitt, Kamera, Drehbuch und Filmmusik. "Wir müssen dringend Maßnahmen ergreifen - und das heute, wenn wir wirklich einen Wandel herbeiführen wollen. Es ist höchste Zeit, dass die Frauen in der Filmindustrie jenen Platz erhalten, den sie verdienen", so Claude Joli-Coeur.Zum Gesamtbild trägt das National Film Board indes nur einen kleinen Teil bei. Wie es um die Geschlechtergerechtigkeit in der kanadischen Filmbranche (und wichtigen weiteren Märkten) bestellt ist, verrät eine aktuelle, auch wegen der darin enthaltenen Lösungsansätze sehr lesenswerte Studie:

Quelle: Blickpunkt:Film

