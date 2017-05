Junge Produzenten treten der SPIO bei

Die im Februar 2016 von Magdalena Rathmann und Laura von Portatius ins Leben gerufene Young Producers' Association (YPA) wird außerordentliches Mitglied der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (SPIO) , die damit aktuell 19 Berufsverbände mit über 1.100 Mitgliedern repräsentiert. SPIO-Präsident Alfred Holighaus : "Wir freuen uns sehr, mit der YPA die in mehrfacher Hinsicht jüngsten Mitglieder im Dachverband willkommen heißen zu dürfen und sind überzeugt, dass dieses Engagement der gesamten Filmbranche helfen wird."Im Mittelpunkt der Arbeit der YPA, deren Mitgliederkreis aus technikaffinen und international ausgerichteten Produzenten besteht, stehen Austausch, Kooperation und Zusammenarbeit zwischen jungen Produzenten auf der einen sowie neuen und etablierten Akteuren der Branche auf der anderen Seite. Magdalena Rathmann, Head of Board der YPA, sieht in der SPIO-Mitgliedschaft einen wichtigen Schritt für die Mitglieder ihres Verbandes: "Als Mitbegründerin der YPA freue ich mich über die Mitgliedschaft bei der SPIO ganz besonders! Es ist ein wichtiger Schritt für die junge, innovative und international orientierte Produzentengeneration. Gemeinsam mit der SPIO und ihren anderen prominenten Mitgliedsverbänden wollen wir unsere Branche für die Zukunft gestalten."

