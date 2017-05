Juncker schwört designierte Digitalkommissarin auf klaren Kurs ein

Mariya Gabriel soll Günther Oettinger als EU-Digitalkommissarin beerben

Geht es nach EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker , wird die Bulgarin Mariya Gabriel als Nachfolgerin von Günther Oettinger das Ressort für digitale Wirtschaft und Gesellschaft in der EU-Kommission übernehmen. Juncker setzte darüber am Dienstag sowohl das EU-Parlament wie auch den bulgarischen Regierungschef in Kenntnis. Formell ernennt der EU-Rat neue Kommissare in Abstimmung mit Kommissionspräsident und Parlament. Zu den Hauptaufgaben von Gabriel, die im Digitalsektor noch keine nennenswerten Erfahrungen aufweisen kann, wird nicht zuletzt die Umsetzung der "Digital Single Market"-Strategie zählen.Was ihr Juncker dazu in einem sogenannten "Mission Letter" ins Stammbuch schrieb, dürfte nicht gerade dazu beitragen, Ängste hinsichtlich des von der EU eingeschlagenen Weges einzudämmen. Von Einsicht angesichts jüngster konzertierter Appelle zeugen die Zeilen jedenfalls nicht."Wir müssen die Chancen besser nutzen, die uns die digitalen Technologien bieten - und diese kennen keine Grenzen. Um dies zu erreichen, müssen wir nationale Bunker bei der Regulierung von Telekommunikation, Urheberrecht und Datenschutz ebenso aufbrechen, wie bei der Behandlung des Rundfunks und der Anwendung von Wettbewerbsrecht. [...] Stellen Sie sicher, dass die Nutzer im Zentrum ihres Handelns stehen. Ihnen sollte, ganz gleich, wo sie sich in Europa aufhalten und abseits jeglicher Grenzen, der ungehinderte Zugang zu Diensten, Musik, Filmen und Sportveranstaltungen auf ihren elektronischen Endgeräten ermöglicht werden." Da mutet es fast wie ein Nachsatz an, wenn es am Ende heißt: "Sie müssen dabei auch sicherstellen, dass die richtigen Bedingungen geschaffen werden, um die kulturellen und kreativen Industrien zu unterstützen und ihr Potenzial für die Wirtschaft auszuschöpfen."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen