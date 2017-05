Jugend ohne Bock

Es kommt wahrlich nicht ganz ungelegen, dass seit dem Ende des vergangenen Jahres bereits wieder gut vier Monate ins Land gezogen sind. Denn die erfreulichen Kinoergebnisse zu Beginn des zweiten Quartals 2017 erlauben einen durchaus etwas entspannteren Blick auf die Zahlen und Fakten, die die FFA traditionell im Rahmen des Filmtheaterkongresses präsentiert. Die Studie "Der Kinobesucher 2016" jedenfalls ist - das sei vorweg gesagt - nicht unbedingt dazu geeignet, die Zahlen des Vorjahres in einem etwas positiveren Licht zu sehen. Im Gegenteil.2015 zeichnete sich mit Blick auf die sogenannten "kritischen Zielgruppen" ein Silberstreif am Horizont ab. Denn in einem insgesamt bombastischen Kinojahr legte die Altersgruppe der Zehn- bis 19-Jährigen überproportional zu. Während die Gesamtbesuche um 13 Prozent anstiegen, konnte hier ein Plus von stattlichen 23 Prozent verzeichnet werden - der höchste Zuwachs aller Altersschichten. Dementsprechend erhöhte sich der Anteil dieser Gruppe an den Gesamtbesuchen von 19 auf 21 Prozent. Zwar gaben die 20- bis 24-Jährigen zwei Prozentpunkte Anteil ab, unter dem Strich wurden aber immerhin 41 Prozent aller Kinotickets an Jugendliche und Twens (Zehn bis 29 Jahre) verkauft. Gegenüber dem Vorjahresanteil von 40 Prozent war dies zwar nur ein minimaler Zuwachs, der Negativtrend konnte aber zunächst gestoppt werden.Vorübergehend, wie sich nun zeigt. Denn 2016 wurden in diesen Altersgruppen die höchsten Rückgänge verzeichnet. Vor allem Twens zeigten sich vom Filmangebot wenig überzeugt und lösten nahezu ein Viertel weniger Tickets als noch im Vorjahr. Insgesamt lag der Anteil der Zehn- bis 29-Jährigen unter den Kinobesuchern bei gerade noch 38 Prozent. Und während die Twens schon 2015 hinter den jüngeren Filmfans auf Rang zwei der eifrigsten Kinobesucher rutschten, zogen sie zuletzt sogar mit den 30- bis 39-Jährigen (die ihren prozentualen Anteil ausbauten) und den 40- bis 49-Jährigen gleich. Auf alle drei Altersgruppen entfielen jeweils 18 Prozent der gelösten Tickets. Was im Gegenzug bedeutet: Die Altersgruppe 30 bis 39 Jahre ging (als einzige) 2016 sogar minimal häufiger ins Kino als noch im Vorjahr. Der genaue Grund dafür geht aus der Studie zwar nicht direkt hervor, lässt sich im Wege der Interpretation und unter Berücksichtigung der ca. vier Mio. nicht von der GfK erfassten Besuche zumindest erahnen: Denn 2016 war das Jahr der Animationsfilme - und es liegt zumindest sehr nahe, zu spekulieren, dass etliche junge Eltern Hits wie " Zoomania ", "Pets" oder "Ice Age - Kollision voraus!" als Begleitung ihrer Kinder sahen. Wie stark die jüngsten Besucher im vergangenen Jahr filmisch bedient wurden, zeigt noch eine weitere Zahl: Der Kinderfilm war 2016 das besucherstärkste Genre überhaupt - mit einem Anteil von 20 Prozent an den Ticketverkäufen. Schwach besetzt hingegen die Genres Horror und Dokumentarfilm mit jeweils nur zwei Prozent Anteil.Bereits hinlänglich bekannt ist, dass es 2016 nicht zuletzt die Einbußen beim deutschen Film waren, die auf das Gesamtergebnis drückten. Tatsächlich werden die Auswirkungen bei Jugendlichen und Twens besonders deutlich, wenn man sich deren Filmfavoriten betrachtet. Konnte 2015 "Fack Ju Göhte 2" als absoluter Lieblingsfilm der Jugend punkten, schaffte es im vergangenen Jahr kein einziger deutscher Film in die Top Ten der 20- bis 29-Jährigen (und der 30- bis 39-Jährigen). Zwar listet die FFA "The First Avenger: Civil War" (Rang sechs in dieser Zielgruppe) als deutschen Film, allerdings handelt es sich um eine minoritäre Koproduktion, die man trotz des spektakulären Showdowns auf dem Flughafen Leipzig-Halle und einer Verfolgungsjagd rund um das Berliner Messegelände wohl doch eher den Hollywood-Blockbustern zuordnen möchte. Nicht ganz so düster ist das Bild bei den 10- bis 19-Jährigen, wo immerhin "Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs" und "Willkommen bei den Hartmanns" unter den beliebtesten Filmen waren.Übrigens lässt der genaue Blick auf die Studie noch ein weiteres interessantes Detail erkennen: Denn die Tatsache, dass der Mitte Dezember 2015 gestartete Star Wars: Das Erwachen der Macht zu den 2016er-Toptiteln sämtlicher Altersgruppen (ausgenommen 60+) zählt, ausgerechnet bei den 20- bis 29-Jährigen aber nicht auftaucht, kommt nicht von ungefähr: Denn diese Zielgruppe sah die von ihr ausgewählten Filme in besonders hohem Maße unmittelbar nach Kinostart. 43 Prozent aller Besuche aus diesem Alterssegment erfolgten in der ersten Spielwoche. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr im Durchschnitt 34 Prozent aller Tickets für einen Film bereits vor dessen zweitem Wochenende gelöst.Ein weiterer wichtiger Punkt, der das absolute Besucherminus von 14 Prozent (GfK) noch etwas schlechter aussehen lässt: Wer 2016 tatsächlich ins Kino ging, tat dies sogar minimal häufiger (!) als im Vorjahr; die Besuchsintensität stieg um drei Prozent von 4,5 auf zuletzt 4,7. Mit anderen Worten - die Zahl der "Unique User" ging noch etwas stärker zurück als der Gesamtbesuch, genauer gesagt um gut 16 Prozent von 29,9 auf zuletzt nur noch 25,0 Mio. Kinogänger. Dementsprechend sank auch die Reichweite des Mediums Kino gemessen an der Gesamtbevölkerung von 44 auf gerade noch 37 Prozent. Zu dieser negativen Entwicklung hat nicht zuletzt beigetragen, dass es nicht gelang, jene wieder dauerhaft ans Kino zu binden, die 2015 als sogenannte Sleeper (kein Kinobesuch in zwei vorangegangenen Jahren) ihren Weg zurück vor die Leinwände gefunden hatten. 67 Prozent dieser Personen (entspricht 4,1 Mio.) kamen 2016 nicht zurück.Mit Blick auf die Kosten für einen Kinobesuch bestätigt die GfK-Analyse übrigens, was man schon anlässlich der Vorlage der FFA-Zahlen im Februar vermuten musste. Die auf den ersten Blick überraschend stabile Preisentwicklung ist direkt auf den hohen Anteil an Erfolgsfilmen zurückzuführen, die sich gezielt (auch) an Kinder richten. Denn während die FFA einen Anstieg der Ticketpreise um 0,7 Prozent auf 8,45 Euro bilanziert, betrug das Plus laut der Kinder unter zehn Jahren ausblendenden GfK-Auswertung 2,2 Prozent - und das ausgehend von einem ohnehin höheren Basisniveau. Übrigens setzt sich die sukzessive Verschiebung der Kinobesuche in Richtung (höherpreisiges) Wochenende fort. So konnten die Filmtheater 56 Prozent aller Gäste von Freitag bis Sonntag begrüßen. Zum Vergleich: 2007 waren es noch 49 Prozent. Wochenend-Besucher zeigen sich dabei auch an der Concessions-Theke erheblich ausgabefreudiger (auch hier dürfte der Familienbesuch eine wesentliche Rolle spielen). Während am Montag und Dienstag im Schnitt nur 49 Prozent der Gäste Popcorn & Co. erwarben, waren es am Samstag immerhin 63 Prozent. Über die Woche hinweg betrachtet, ergab sich zuletzt ein Schnitt von 56 Prozent.Dass das Wohl und Wehe eines Kinojahres in hohem Maße von einigen wenigen Toptiteln abhängt, ist natürlich bekannt. Ebenso, dass sich diese 2016 schlicht rarmachten. So konnte beispielsweise kein einziger Neustart die Marke von vier Mio. Besuchern knacken, auch wenn "Rogue One: A Star Wars Story" mit letztlich rund 3,96 Mio. verkauften Tickets denkbar knapp an dieser Hürde scheiterte. (Übrigens wartet auch 2017 noch auf seinen ersten Vierfach-Millionär). Die FFA-Studie macht den Blockbuster-Mangel indes noch ein wenig deutlicher: So wurden im vergangenen Jahr nur noch etwa gut ein Viertel (27 Prozent) aller Tickets für einen der Top-Ten-Filme gelöst, im Jahr zuvor waren es noch 38 Prozent. Immerhin: In Punkto "Besuchermillionäre" hatte 2016 mit insgesamt 34 die Nase vor 2015 mit "nur" 31. Allerdings relativiert sich dieses Bild wieder durch das Verhältnis der jeweils auf diese Filme entfallenen Anteile am Gesamtbesuch, hier steht es 56 zu 61 Prozent zugunsten der Hits des vorletzten Jahres. Kein Wunder - damals erzielten gleich vier Titel Resultate jenseits der sechs Mio. Besucher, der beste Wert seit 2002. Zum Abschluss aber noch eine positive Erkenntnis, die die FFA in Karlsruhe präsentierte: Die Anzahl der Spielstätten und Leinwände stieg im ersten Quartal 2017 erneut: Von 1.654 auf 1.657 bzw. von 4.739 auf 4.748.Marc Mensch

