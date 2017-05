Joss Whedon vollendet "Justice League"

Für die noch ausstehenden Nachdrehs zu Warners ", der sich derzeit in der Postproduktion befindet, übernimmt Joss Whedon den Regiestuhl von Zack Snyder . Zusammen mit seiner Frau Deborah , die als Produzentin fungiert, zieht sich Snyder nach einem Bericht des "Hollywood Reporter" jetzt aus dem Film, der am 16. November in die deutschen Kinos kommen wird, zurück, um sich nach dem Selbstmord seiner 20-jährigen Tochter im März ganz auf seine Familie konzentrieren zu können.Nach der Tragödie hatte es eine zweiwöchige Drehpause gegeben. "Ich dachte, es würde mir Läuterung bringen, wieder an die Arbeit zurückzukehren, mich selbst darin zu vergraben und zu sehen, ob das der Weg durch das alles ist", erklärte Snyder jetzt in einem Interview in seinem Büro auf dem Warner-Gelände. "Die Anforderungen dieses Jobs sind sehr intensiv; er füllt dich komplett aus. In den vergangenen zwei Monaten ist mir klar geworden...ich habe beschlossen, mich aus dem Film zurückzuziehen und bei meiner Familie sein zu wollen, bei meinen Kindern, die mich wirklich brauchen. Sie haben alle eine harte Zeit. Ich habe eine harte Zeit."Warner steht dabei voll hinter Snyders Entscheidung. "Was sie durchmachen, ist unvorstellbar und mein Herz - unser aller Herzen - ist bei ihnen", erklärte Warner-President Toby Emmerich Nach dem Screening einer Rohversion von "Justice League" für befreundete Filmemacher und Freunde wollte Snyder noch ein paar Szenen hinzufügen. So wurde Whedon an Bord geholt, um sie zu schreiben. Während der Vorbereitungen zu den Dreharbeiten in England wurde Snyder jedoch klar, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt sei, um von zuhause wegzugehen. Und so nimmt Whedon, der zuletzt mit "Avengers: Age of Ultron" einen Superheldenfilm inszeniert hatte, jetzt auch auf dem Regiestuhl Platz.Emmerich betont jedoch, dass "Justice League" Snyders Film bleiben wird: "Es muss recht wenig inszeniert werden und das muss zu dem Stil, der Tonalität und der Vorlage, die Zack geliefert hat, passen. Wir werden keine neuen Charaktere einführen. Es sind die gleichen Charaktere in einigen neuen Szenen. Er hat den Stab an Joss übergeben, doch natürlich wurde das alles von Zack erschaffen."

