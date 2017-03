Joss Whedon soll Batgirl auf die Leinwand holen

Großansicht Joss Whedon (Bild: Anthony Harvey/Getty Images) Joss Whedon (Bild: Anthony Harvey/Getty Images)

Nach "Wonder Woman" , der am 15. Juni mit Gal Gadot in der Hauptrolle in den deutschen Kinos startet, soll mit Batgirl eine weitere Heldin aus den DC Comics einen eigenen Film bekommen. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, verhandelt Warner derzeit mit Joss Whedon , der für Disney die Marvel-Comicverfilmungen "The Avengers" und "Avengers: Age of Ultron" inszeniert hatte, soll zu dem Batgirl-Film auch das Drehbuch schreiben und ihn produzieren. Weitere Informationen zu dem geplanten Batgirl-Projekt sind nicht bekannt.Batgirl tauchte erstmals 1961 in einem "Batman"-Comic auf. Das bekannteste Batgirl war wohl Barbara Gordon, die Tochter des Polizeichefs von Gotham City, Commissioner Gordon, die erstmals 1967 in Erscheinung trat. 1999 hatte das dritte Batgirl, Cassandra Cain, seinen ersten Auftritt, bevor mit Stephanie Brown das vierte und bis dato letzte Batgirl folgte.Whedon hatte sich Anfang des Jahrhunderts auch schon einmal mit einem DC Comic beschäftigt. Er hatte an einem Drehbuch für einen Kinofilm über Wonder Woman gearbeitet, das allerdings nie verfilmt wurde.

Quelle: Blickpunkt:Film

