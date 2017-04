Josh Brolin als Cable in "Deadpool 2"

Die Suche nach der Rolle des Cable in "Deadpool 2", für die u.a. Michael Shannon Russell Crowe und Brad Pitt gehandelt wurden, ist beendet. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, wird Josh Brolin diese Rolle übernehmen. Cable, in den Comics der Sohn von Scott Summers alias X-Men Cyclops, wird als Führungspersönlichkeit charakterisiert, die es gewohnt ist, dass man ihr gehorcht und die eine Aura von Gewalt umgibt. Brolin soll dem Bericht zufolge einen Vertrag über vier Filme in der Rolle des Cable unterschrieben haben.Die Dreharbeiten zu David Leitchs "Deadpool 2", in dem Ryan Reynolds wieder die Titelrolle übernimmt und Zazie Beetz die Rolle der Superheldin Domino spielen wird, sollen im Juni in Vancouver beginnen.Für Josh Brolin ist dies die zweite Rolle als Marvel-Superheld: in "Avengers: Infinity War" wird er die Rolle des galaktischen Schurken Thanos übernehmen. In den deutschen Kinos wird Josh Brolin ab 21. September in Joseph Kosinskis Actiondrama "Granite Mountain" zu sehen sein.

