Josef Hader zu "Wilde Maus": "Das Tragikomische ist ein Markenzeichen von mir"

Großansicht Josef Hader in seinem Regiedebüt "Wilde Maus" (Bild: Majestic) Josef Hader in seinem Regiedebüt "Wilde Maus" (Bild: Majestic)

Großansicht Georg Friedrich und Josef Hader vor "Wilde Maus" (Bild: Majestic) Georg Friedrich und Josef Hader vor "Wilde Maus" (Bild: Majestic)

Großansicht Josef Hader (Bild: Petro Domeingg/Filmstills.at) Josef Hader (Bild: Petro Domeingg/Filmstills.at)

Der erste Gedanke war, ein Originaldrehbuch zu schreiben. Aber während des Schreibens bekam ich schon so genaue Vorstellungen von vielen Dingen, dass jeder andere Regisseur arm dran gewesen wäre mit mir. So habe ich mich mit dem Gedanken angefreundet, aufs Ganze zu gehen und selbst Regie zu führen.Dass man unter Zeitdruck sehr viele Entscheidungen treffen muss, die man später nicht rückgängig machen kann, und dass man die Vorschläge und Ideen anderer Leute aufnehmen soll, gleichzeitig aber nicht die eigene Vision aus den Augen verlieren sollte.Die Idee, dass ein Mann seine Arbeit verliert und sich wehrt, bis zur vollkommenen Eskalation. Das ist kein Komödienstoff, und deswegen dachte ich, das könnte eine unübliche Komödie sein!Es war ja früher auch so, dass die Brenner-Krimis von Ideen profitieren konnten, die ich bei früheren Drehbuchversuchen niedergeschrieben hatte. Umgekehrt habe ich Erfahrung im Hinblick aufs Drehbuchschreiben und auch auf das Umsetzen eines Films sammeln können. Als Schauspieler habe ich mich natürlich nie in die Regie eingemischt, aber manchmal wurde ich gebeten, dabei mitzureden, wie man eine Szene verbessern könnte. Dadurch war ich ein bisschen vorbereitet. Auch weil Wolfgang Murnberger , Regisseur der Brenner-Krimis, ein so offener Mensch ist. Wir haben nicht nur zusammen das Drehbuch geschrieben, er hat mich auch in die Vorbereitung des Filmes und später im Schnitt mit einbezogen.Bei meinem ersten Film als Regisseur wollte ich auf einen Score verzichten und stattdessen mit verschiedenen Schauplätzen und mit dem Schnitt eine spannende "Musik" machen. Dafür braucht man in Ton und Bild möglichst interessante und kontrastreiche Schauplätze, zwischen denen man hin und her schneiden kann. So kam ich auf den Wurschtel-Prater, wo die Fahrgeschäfte sind. Ich fand es sehr reizvoll, einen Journalisten für klassische Musik dorthin zu schicken, wo die mit Abstand hässlichste Musik gespielt wird. Ich bekomme dort nach zwei Stunden Kopfschmerzen.Ich wollte an wichtigen Eckpunkten im Film klassische Musik platzieren, aber keine beruhigende - sie wird ja oft zur Beruhigung missbraucht -, sondern eine aufwühlende, dramatische.Ach wissen Sie, ich bin eigentlich kein sehr intellektueller Mensch. Ich denke nicht so abstrakt, sondern eher an etwas Konkretes wie Menschen und die Beziehungen zwischen ihnen. So fand ich etwa die Geschichte einer Freundschaft interessant, bei der die Freunde aus einem unterschiedlichen Milieu kommen. Wenn ich ein Buch schreibe, denke ich nicht an Politik oder Soziales, ich will eigentlich nur eine spannende Geschichte erzählen. Das Politische oder Soziale kommt ganz automatisch dazu, weil ich immer automatisch die Zeit miterzähle, da kann ich gar nicht anders.Wir haben ab 1. November gedreht, ab da ist der Prater größtenteils geschlossen. So konnte man sehr gut dort drehen. In einem österreichischen Film können wir es uns nicht leisten, den Prater irgendwo anders aufzubauen.Das war zunächst eine formale Idee. Ich wollte von der lauten, nicht so sauberen Stadt in den weißen Schnee schneiden, wo es ganz still ist. Der Schnee verändert Bild und Ton unglaublich, das hat mich interessiert.Als Drehbuchautor wollte ich es dem Anfänger-Regisseur möglichst leicht machen, einen interessanten Film schneiden zu können. Das Tragikomische ist, seit ich Drehbücher schreibe, ein Markenzeichen von mir. Und dann lasse ich beides, das Komische und das Tragische, möglichst abrupt aufeinander prallen. Oder gleichzeitig passieren, das kommt dem nahe, wie ich das Leben empfinde. Georg Friedrich und Pia Hierzegger hatte ich im Kopf, andere wie Jörg Hartmann habe ich erst gefunden und Crina Semciuc z.B. in Bukarest gecastet.Ich habe mir das schwierig vorgestellt, weil man ja gleichzeitig so was wie ein Chef ist und eben auch Kollege. So habe ich versucht, sehr partnerschaftlich zu arbeiten. In etwa so als wären wir in einer Band und würden miteinander spielen. Ich habe versucht, auf ihre Ideen einzugehen.Ich habe zwei Jahre am Drehbuch geschrieben bevor ich zur Firma gegangen bin. Es war mir wichtig, dass sie dort ein gutes Buch zu lesen und nicht nur eine vage Idee zu hören bekommen. Wega Film hat schließlich alle Michael-Haneke -Filme, die in Österreich gedreht wurden, produziert. Da war ich nicht sicher, ob man mein Projekt überhaupt nimmt.Sie haben das Buch sehr gemocht und mich auch bestärkt, selbst Regie zu führen.Ich habe eine so großartige Produktionsfirma gehabt, da werde ich mich hüten, selbst zu produzieren. Ich bin Michael Katz und Veit Heiduschka sehr dankbar, ich würde am liebsten gleich den nächsten Film mit ihnen machen.Hans Christian Schmid war so freundlich, zwei Mal eine Drehbuchfassung zu lesen und hat mir unglaublich wertvolle Dinge mitgegeben, die mich jedesmal einen wichtigen Schritt weitergebracht haben.Es ist eine große Ehre und ein bisschen unwirklich. Ich bin auch ein wenig beklommen, weil im Wettbewerb wahrscheinlich ein rauerer Wind weht, aber insgesamt ist es ein wunderschönes Abenteuer. Mal schauen, ob eine Tragikomödie, die etwas von der derzeitigen Stimmung in der Gesellschaft erzählt, so einem Festivalpublikum gefällt.Das kann man nicht abschätzen, weil der Film keine Vorbilder hat. Bei einer Wolf-Haas -Verfilmung könnte man sich an den Zahlen der vorhergehenden orientieren. Er ist auch kein hochliterarischer Film wie "Vor der Morgenröte" , der wirklich wunderbar gelaufen ist. Man muss sich überraschen lassen.Ich bin noch gar nicht dazugekommen, darüber nachzudenken. Ich habe bis vorigen Herbst "Wilde Maus" fertiggestellt und dann eine Hauptrolle in einem anderen Film übernommen, von der ich direkt zur Pressearbeit für "Wilde Maus" übergegangen bin. Im Frühjahr werde ich mir in Ruhe Gedanken machen.Wenn ich eine gute Idee für ein Buch habe, möchte ich es gerne wieder selbst inszenieren. Es war ein wirklich schönes Arbeiten.Da gibt's im Augenblick nichts Größeres. Ich werde mich etwas erholen, ein bisschen Kabarett und dann im Juni eine Rolle in einem österreichischen Landkrimi in Oberösterreich spielen an der Seite von Maria Hofstetter und Erni Mangold.Der österreichische Kabarettstar gab 1994 mit "Indien" , bei dem er als Hauptdarsteller und Koautor mitwirkte, sein Kinodebüt. Seit dem hat er im Kino vor allem mit der Rolle des Brenner in den Wolf-Haas-Verfilmungen "Komm, süßer Tod" und "Das ewige Leben" von Wolfgang Murnberger für Aufmerksamkeit gesorgt. Er ist aber auch in ernsten Rollen zu sehen, wie zuletzt in "Vor der Morgenröte". "Wilde Maus" ist sein Regiedebüt.Heike Angermaier

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen