John Crowley mit weiterer Romanverfilmung

Film4 hat sich die Rechte an Bernard MacLavertys eben erschienenem Roman "Midwinter Break" gesichert und will den Stoff mit John Crowley als Regisseur auf die Kinoleinwand bringen. Dies meldet "Deadline.com". Allerdings hat der irische Regisseur zunächst die große Aufgabe, "Distelfink" für Warner Bros. zu inszenieren ( wir berichteten ).Als Produktion steht Shoebox Films von Guy Heeley ) hinter "Midwinter Break" ; für die Drehbuchadaption wird der gefeierte irische Autor MacLaverty selbst verantwortlich zeichnen.Die Geschichte über ein in die Jahre gekommenes Paar, das für ein langes Wochenende von Schottland nach Amsterdam fliegt, um neue Kräfte zu tanken, dabei jedoch die tiefen Gräben ihrer langen Ehe aufreißt, hat beste Kritiken erhalten.

