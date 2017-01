Jörg Nommensen verlässt Super RTL

Zum 31. März verlässt Jörg Nommensen , Director Sales & Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung bei Super RTL , den Sender "auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Über sein künftiges Engagement ist noch nichts bekannt.Geschäftsführer Claude Schmit bedankte sich in einem ersten Statement bei dem 44-Jährigen, der seit 2003 für Super RTL tätig ist: "Er hat die Entwicklung unseres Unternehmens zur Kinderunterhaltungsmarke Nummer eins signifikant vorangetrieben. Diese Leistung ist in Zeiten voranschreitender Fragmentierung in einem schwierigen Marktumfeld nicht hoch genug einzustufen."Jörg Nommensen erklärt zu seinem Weggang von Super RTL: "Claude Schmit hat mir in den zurückliegenden Jahren stets vollstes Vertrauen entgegen gebracht. Gerade dadurch war es mir möglich, eine Vielzahl spannender Themen und Projekte umzusetzen, was für mich Herausforderung und Bestätigung zugleich war."Über eine Nachfolgeregelung für Nommensen ist noch nichts bekannt.

Quelle: Blickpunkt:Film

